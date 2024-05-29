atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

У пьяных родителей напился ребенок

Пьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родители

29 мая 2024, 05:19
Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ
У пьяных родителей напился ребенок
В Новосибирске в одной из больниц города произошел скандал с пьяной семейкой, подробности рассказали в АБ «Гвардия».

Инцидент произошел утром 28 мая в Кировском районе. В местную больницу вызвали ГБР. Врачи попросили вывезти из помещения скандальную семью, которая накануне выпивала алкоголь.

Как оказалось, родители привезли в медучреждение своего 13-летнего сына. Он сильно напился. Мать и отец начали скандалить в больнице, оскорблять персонал, тем самым мешая рабочему процессу.

Выяснилось, что незадолго до инцидента родители поехали в гости и были сильно выпившие. В это время их сын-подросток был один дома. Он перебрал с алкоголем настолько, что вернувшиеся мама с папой отвезли его в больницу. В крови у него нашли 2 промилле алкоголя.

Скандалистов передали в полицию и сообщили об инциденте в отдел по делам несовершеннолетних.

Подросток разбился, врезавшись на мопеде в забор в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма15-летний подросток за рулем «Хендай» врезался в бетонный блок и перевернулсяСмертельное селфи. Подросток погиб, выпав из 22-этажного ЖК в Ленинском районе
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Скандал#Семья#Родители#Подростки#Алкоголь#Подросток#Гвардия
Подпишитесь
«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска
Сегодня, 02:01
Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адреса
Сегодня, 02:03
Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска
Сегодня, 01:35
Депутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска
Вчера, 11:25
Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске
Вчера, 08:24
Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот
Вчера, 07:23
"