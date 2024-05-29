Пьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родители

Выяснилось, что незадолго до инцидента родители поехали в гости и были сильно выпившие. В это время их сын-подросток был один дома. Он перебрал с алкоголем настолько, что вернувшиеся мама с папой отвезли его в больницу. В крови у него нашли 2 промилле алкоголя.