Пьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родители

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Инцидент произошел утром 28 мая в Кировском районе. В местную больницу вызвали ГБР. Врачи попросили вывезти из помещения скандальную семью, которая накануне выпивала алкоголь.
Как оказалось, родители привезли в медучреждение своего 13-летнего сына. Он сильно напился. Мать и отец начали скандалить в больнице, оскорблять персонал, тем самым мешая рабочему процессу.
Выяснилось, что незадолго до инцидента родители поехали в гости и были сильно выпившие. В это время их сын-подросток был один дома. Он перебрал с алкоголем настолько, что вернувшиеся мама с папой отвезли его в больницу. В крови у него нашли 2 промилле алкоголя.
Скандалистов передали в полицию и сообщили об инциденте в отдел по делам несовершеннолетних.