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В салоне трамвая

Сотрудники новосибирского трамвайного депо сравнили условия труда с концлагерем

29 мая 2024, 02:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В салоне трамвая
Больше ста работников филиала ГЭТ Новосибирска подписали обращение против нынешнего руководства, сообщили активисты.

Новосибирцы, работающие в филиале №4 «Левобережный трамвай» Горэлектротранспорта предприняли решительные меры для привлечения внимания к проблемам внутри предприятия. Люди измучены постоянными штрафами, ужасающими условиями труда и равнодушием со стороны управляющих, сообщает Сибкрай.ru.

По состоянию на конец прошлого года, общий износ трамваев в Новосибирске составил 80%. В городе еженедельно фиксируются происшествия с этим видом транспорта. Износ контактной линии и вовсе превышает 88%. Почти половине путей требуется капитальный ремонт. Получается, что жителям и гостям Новосибирска попросту опасно передвигаться на трамваях.

Сотрудники филиала обращались за помощью к и.о мэра Новосибирска. Олег Клемешов не стал вникать в проблемы коллектива. Люди считают, что к их просьбе отнеслись формально. Встречу с коллективом устроили в тот момент, когда первая смена еще работала, а вторая уже отсыпалась. Все вопросы, пожелания и жалобы работников остались без должного внимания.

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Единственную столовую, в которой могли перекусить сотрудники, сначала сдали в аренду, а затем закрыли. Больше не существует и стоматологического кабинета. Новая форма также не порадовала людей. В ней холодно и очень неудобно. Более того, в зимний период озвучиваются распоряжения по экономии энергии.

«Зимой в первую же очередь они нам говорят: „Отключайте печки, отопление“. Причем даже приказы есть такие», — рассказал сотрудник филиала в приватной беседе.

Работники новосибирского ГЭТ все же не оставляют надежду. Они верят, что команда нового мэра наконец-то наведет порядок на предприятии.

#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Трамвай#Работа
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