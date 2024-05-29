Сотрудники новосибирского трамвайного депо сравнили условия труда с концлагерем

Сотрудники филиала обращались за помощью к и.о мэра Новосибирска. Олег Клемешов не стал вникать в проблемы коллектива. Люди считают, что к их просьбе отнеслись формально. Встречу с коллективом устроили в тот момент, когда первая смена еще работала, а вторая уже отсыпалась. Все вопросы, пожелания и жалобы работников остались без должного внимания.