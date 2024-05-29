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Каким будет лето-2024 в Новосибирске — изучаем народные приметы

Страшный 2025 год — о чем еще говорит холодный май-2024

29 мая 2024, 08:40
Фото: 1MI
Каким будет лето-2024 в Новосибирске — изучаем народные приметы
Май в этом году неприятно удивил новосибирцев, которые оказались не готовы к такому раскладу. Atas.info решил обратиться к мудрости предков и узнать, каким будет грядущее лето, если судить по погоде в мае.

На протяжении веков наши предки наблюдали за природными явлениями и связывали их с погодными условиями в предстоящие месяцы. Эти наблюдения легли в основу множества народных примет, которые и сегодня помогают прогнозировать погоду. Рассмотрим наиболее известные приметы мая и узнаем, что они могут рассказать о будущем лете.

Каким будет лето-2024 в Новосибирске?

30 мая, в день святой Евдокии Свистуньи, предки делали прогноз на всё лето. Говорили: какова Евдокия — такое и лето. По прогнозам ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 30 мая ночью в Новосибирске будет +1…+3 градуса, днем — +10…+12 градусов. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Выводы делайте сами.

Однако не стоит забывать, что природа может быть непредсказуемой, и народные приметы не всегда сбываются. Современные метеорологи рекомендуют обращать внимание на научные прогнозы погоды, которые дают более точную картину.

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Что еще говорят о погоде майские приметы

Не стоит расстраиваться, что температура за окном пока не оправдывает ожиданий. Предки говорили: май холодный — год хлебородный. Только нужно, чтобы саженцы пережили заморозки. Посмотрите советы агронома, как не допустить гибели урожая.

Частые дожди и туманы предвещают также плодородный год. Град — к хорошему урожаю. А вот если май щедрый на осадки, то июнь будет сухой.

Распустилась береза — черемуха и сирень зацветут через неделю. Во время цветения черемухи всегда приходит похолодание. Много майских жуков — к засухе.

Теплое начало мая означает холодный конец. Обилие дождей в мае означает, что их будет мало в сентябре. Правило действует и в другую сторону.

Народные приметы по дням месяца

Также посмотрим народные приметы по дням. Так, если 29 мая по небо быстро бегут кучевые облака или тучи, то это предвещает скорую ясную и сухую погоду. Следующая примета особенно актуальна для садоводов. Если на прудах появились листья кувшинки — заморозки скоро закончатся.

По 30 мая вовсе можно делать прогноз на всё лето 2024 года. Каков этот день — таково и лето, считали наши предки. В частности, если дует северный ветер, то лето будет холодным.

31 мая взгляните на Луну. Если она мутноватая или бледная — быть дождю. Если чистая и яркая — ветру. Обилие мошкары предвещает хорошую погоду.

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Каким будет 2025 год?

Древние прорицательницы — сивиллы — делали предсказания на будущий год по майскому новолунию. В 2024 году оно выпало на 8 мая, Луна находилась в Тельце. Погода в Новосибирске была преимущественно пасмурная, без осадков, ветер — северо-западный. Порывы ветра доходили до 12 метров в секунду. В целом погода в мае была нестабильной, жители региона увидели и ливни, и град, и снег.

Сивиллы считали, что снег в мае предвещает суровый следующий год, в нашем случае это 2025-й. Сивилла Ливийская связывала погодные качели в мае с военными действиями, ростом заболеваний. Возможно, даст с новой силой о себе знать коронавирус. Также Телец отвечает за урожай и питание. В связи с этим возможны природные катаклизмы, вероятна засуха и неурожай.

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#Алёна Рогонова#Общество#Лето#Урожай#Заморозки#Дождь#Приметы#Май
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