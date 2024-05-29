Страшный 2025 год — о чем еще говорит холодный май-2024

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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На протяжении веков наши предки наблюдали за природными явлениями и связывали их с погодными условиями в предстоящие месяцы. Эти наблюдения легли в основу множества народных примет, которые и сегодня помогают прогнозировать погоду. Рассмотрим наиболее известные приметы мая и узнаем, что они могут рассказать о будущем лете.
30 мая, в день святой Евдокии Свистуньи, предки делали прогноз на всё лето. Говорили: какова Евдокия — такое и лето. По прогнозам ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 30 мая ночью в Новосибирске будет +1…+3 градуса, днем — +10…+12 градусов. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Выводы делайте сами.
Однако не стоит забывать, что природа может быть непредсказуемой, и народные приметы не всегда сбываются. Современные метеорологи рекомендуют обращать внимание на научные прогнозы погоды, которые дают более точную картину.
Не стоит расстраиваться, что температура за окном пока не оправдывает ожиданий. Предки говорили: май холодный — год хлебородный. Только нужно, чтобы саженцы пережили заморозки. Посмотрите советы агронома, как не допустить гибели урожая.
Частые дожди и туманы предвещают также плодородный год. Град — к хорошему урожаю. А вот если май щедрый на осадки, то июнь будет сухой.
Распустилась береза — черемуха и сирень зацветут через неделю. Во время цветения черемухи всегда приходит похолодание. Много майских жуков — к засухе.
Теплое начало мая означает холодный конец. Обилие дождей в мае означает, что их будет мало в сентябре. Правило действует и в другую сторону.
Также посмотрим народные приметы по дням. Так, если 29 мая по небо быстро бегут кучевые облака или тучи, то это предвещает скорую ясную и сухую погоду. Следующая примета особенно актуальна для садоводов. Если на прудах появились листья кувшинки — заморозки скоро закончатся.
По 30 мая вовсе можно делать прогноз на всё лето 2024 года. Каков этот день — таково и лето, считали наши предки. В частности, если дует северный ветер, то лето будет холодным.
31 мая взгляните на Луну. Если она мутноватая или бледная — быть дождю. Если чистая и яркая — ветру. Обилие мошкары предвещает хорошую погоду.
Древние прорицательницы — сивиллы — делали предсказания на будущий год по майскому новолунию. В 2024 году оно выпало на 8 мая, Луна находилась в Тельце. Погода в Новосибирске была преимущественно пасмурная, без осадков, ветер — северо-западный. Порывы ветра доходили до 12 метров в секунду. В целом погода в мае была нестабильной, жители региона увидели и ливни, и град, и снег.
Сивиллы считали, что снег в мае предвещает суровый следующий год, в нашем случае это 2025-й. Сивилла Ливийская связывала погодные качели в мае с военными действиями, ростом заболеваний. Возможно, даст с новой силой о себе знать коронавирус. Также Телец отвечает за урожай и питание. В связи с этим возможны природные катаклизмы, вероятна засуха и неурожай.