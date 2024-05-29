Страшный 2025 год — о чем еще говорит холодный май-2024

Древние прорицательницы — сивиллы — делали предсказания на будущий год по майскому новолунию. В 2024 году оно выпало на 8 мая, Луна находилась в Тельце. Погода в Новосибирске была преимущественно пасмурная, без осадков, ветер — северо-западный. Порывы ветра доходили до 12 метров в секунду. В целом погода в мае была нестабильной, жители региона увидели и ливни, и град, и снег.