Три человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без прав

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Авария произошла в ночное время. За рулем автомобиля Honda Domani сидел 35-летний мужчина. Он не имел водительских прав. Проехав улицу Ипподромскую, затем на Военную, он промчался на красный сигнал светофора. В результате, машина столкнулась с автомобилем Infiniti, ей управляла 22-летняя девушка.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель «Хонды», а также пассажир (11-летний мальчик) и женщина 40-ка лет. Они были доставлены в больницу.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителя привлекли к административной ответственности за езду без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.