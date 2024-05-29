Три человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без прав

Авария произошла в ночное время. За рулем автомобиля Honda Domani сидел 35-летний мужчина. Он не имел водительских прав. Проехав улицу Ипподромскую, затем на Военную, он промчался на красный сигнал светофора. В результате, машина столкнулась с автомобилем Infiniti, ей управляла 22-летняя девушка.