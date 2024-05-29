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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:55

Есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без прав

29 мая 2024, 06:53
Фото: Госавтоинспекция
Есть пострадавшие
В Центральном районе Новосибирска случилось ДТП с пострадавшими, подробности сообщают в Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночное время. За рулем автомобиля Honda Domani сидел 35-летний мужчина. Он не имел водительских прав. Проехав улицу Ипподромскую, затем на Военную, он промчался на красный сигнал светофора. В результате, машина столкнулась с автомобилем Infiniti, ей управляла 22-летняя девушка.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель «Хонды», а также пассажир (11-летний мальчик) и женщина 40-ка лет. Они были доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителя привлекли к административной ответственности за езду без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Пострадавшие
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