В ХК «Сибирь» позвали нападающего Константина Суслова из фарм-клуба «Автомобилиста»

Posted 29 мая, 07:38
Published 29 мая, 07:38
Modified 29 мая, 07:40
Updated 29 мая, 07:40
Нападающему Константину Суслову предложили заключить контракт на следующий сезон с новосибирской «Сибирью», сообщает пресс-служба клуба. Сейчас хоккеист имеет статус ограниченно свободного агента, и имеет право рассматривать предложения других команд.
В прошлом сезоне Суслов играл за клуб «Горняк-УГМК» из города Верхняя Пышма во Всероссийской хоккейной лиги. Команда является фарм-клубом екатеринбургского «Автомобилиста».
Константин Суслов родился в 2000 году. В минувшем сезоне нападающий провел за «Горняк-УГМК» 54 игры, в которых забил 6 голов и отдал 22 результативных паса.