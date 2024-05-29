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Posted 29 мая, 07:38

Published 29 мая, 07:38

Modified 29 мая, 07:40

Updated 29 мая, 07:40

В ХК «Сибирь» позвали нападающего Константина Суслова из фарм-клуба «Автомобилиста»

29 мая 2024, 07:38
Менеджеры новосибирской «Сибири» предложили заключить контракт нападающему Константину Суслову, в минувшем сезоне выступавшему за «Горняк-УГМК», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Нападающему Константину Суслову предложили заключить контракт на следующий сезон с новосибирской «Сибирью», сообщает пресс-служба клуба. Сейчас хоккеист имеет статус ограниченно свободного агента, и имеет право рассматривать предложения других команд.

В прошлом сезоне Суслов играл за клуб «Горняк-УГМК» из города Верхняя Пышма во Всероссийской хоккейной лиги. Команда является фарм-клубом екатеринбургского «Автомобилиста».

Константин Суслов родился в 2000 году. В минувшем сезоне нападающий провел за «Горняк-УГМК» 54 игры, в которых забил 6 голов и отдал 22 результативных паса.

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#Юрий Фомиченко#Хк сибирь#Контракт#Константин Суслов#Горняк-УГМК#Свободный агент
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