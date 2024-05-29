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В Модульбанке представили новое платежное приложение ModulPay для безналичной оплаты

В Модульбанке представили новое платежное приложение ModulPay для безналичной оплаты

29 мая 2024, 07:20
Фото: 1MI
Безналичный расчет во всем мире становится все популярнее. Без сомнений, это комфортно, безопасно и выгодно с точки зрения экономии времени и эффективности контролирования бюджета.

С развитием современных технологий и популяризацией онлайн-торговли на рынке появляются улучшенные мобильные приложения. Ключевая цель их разработчиков — максимально упростить процесс выполнения безналичного расчета.

Как пишет gorod55.ru, на отечественном рынке за несколько последних лет появился целый ряд инновационных мобильных приложений от российских экспертов. Среди них — SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».

Модульбанк, который много лет демонстрирует стремительные темпы развития в качестве предпринимательского хаба, на днях также представил современное мобильное приложение ModulPay. Разработка упрощает расчеты при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса. Приложение ModulPay работает по принципу приема платежей по QR-коду, после считывания которого создается счет-ссылка и/или электронный чек. Инновацией является функция отслеживания продаж и оформления возвратов. Пользователи, зарегистрировавшие в приложении несколько аккаунтов, могут работать с несколькими магазинами.

По информации, озвученной директором Модульбанка по платежным сервисам Юрием Васильевым, вскоре современный сервис платежей дополнят еще большим количеством возможностей и интеграций — приложение изначально разрабатывалось как полнофункциональное.

Помимо того, что прием безналичных платежей позволяет упростить бухгалтерские расчеты, с его помощью предприниматели смогут наращивать объемы и расширять географии продаж. Оплата производится в ускоренном режиме и удобна для клиентов, что производит на них положительное впечатление, то есть улучшается и общий имидж предприятия.

В России рынок безналичных платежей стремительно расширяется. Аналитики ожидают сохранения данного тренда в ближайшие несколько лет. Количество активных банковских карт в обращении в стране растет, как и число современных цифровых сервисов. Модернизация сектора безналичных платежей поддерживается на государственном уровне — власти интегрируют различные программы стимулирования (в частности — программу «Мир»).

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