В Модульбанке представили новое платежное приложение ModulPay для безналичной оплаты

Модульбанк, который много лет демонстрирует стремительные темпы развития в качестве предпринимательского хаба, на днях также представил современное мобильное приложение ModulPay. Разработка упрощает расчеты при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса. Приложение ModulPay работает по принципу приема платежей по QR-коду, после считывания которого создается счет-ссылка и/или электронный чек. Инновацией является функция отслеживания продаж и оформления возвратов. Пользователи, зарегистрировавшие в приложении несколько аккаунтов, могут работать с несколькими магазинами.