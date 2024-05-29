В Модульбанке представили новое платежное приложение ModulPay для безналичной оплаты

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
С развитием современных технологий и популяризацией онлайн-торговли на рынке появляются улучшенные мобильные приложения. Ключевая цель их разработчиков — максимально упростить процесс выполнения безналичного расчета.
Как пишет gorod55.ru, на отечественном рынке за несколько последних лет появился целый ряд инновационных мобильных приложений от российских экспертов. Среди них — SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».
Модульбанк, который много лет демонстрирует стремительные темпы развития в качестве предпринимательского хаба, на днях также представил современное мобильное приложение ModulPay. Разработка упрощает расчеты при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса. Приложение ModulPay работает по принципу приема платежей по QR-коду, после считывания которого создается счет-ссылка и/или электронный чек. Инновацией является функция отслеживания продаж и оформления возвратов. Пользователи, зарегистрировавшие в приложении несколько аккаунтов, могут работать с несколькими магазинами.
По информации, озвученной директором Модульбанка по платежным сервисам Юрием Васильевым, вскоре современный сервис платежей дополнят еще большим количеством возможностей и интеграций — приложение изначально разрабатывалось как полнофункциональное.
Помимо того, что прием безналичных платежей позволяет упростить бухгалтерские расчеты, с его помощью предприниматели смогут наращивать объемы и расширять географии продаж. Оплата производится в ускоренном режиме и удобна для клиентов, что производит на них положительное впечатление, то есть улучшается и общий имидж предприятия.
В России рынок безналичных платежей стремительно расширяется. Аналитики ожидают сохранения данного тренда в ближайшие несколько лет. Количество активных банковских карт в обращении в стране растет, как и число современных цифровых сервисов. Модернизация сектора безналичных платежей поддерживается на государственном уровне — власти интегрируют различные программы стимулирования (в частности — программу «Мир»).