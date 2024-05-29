Забор вокруг общежития с мигрантами не успокоил жителей Новосибирска

По словам новосибирцев, живущих недалеко от дома с мигрантами, спокойнее на улице после возведения забора не стало. Приезжие из Средней Азии все также ходят в магазины за выпивкой и едой, а рано утром их можно встретить на ближайшей остановке общественного транспорта.