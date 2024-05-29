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Забор вокруг общежития с мигрантами не успокоил жителей Новосибирска

Забор вокруг общежития с мигрантами не успокоил жителей Новосибирска

29 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI
Владелец пятиэтажного общежития в Октябрьском районе Новосибирска установил вокруг дома забор, но местные жители все равно против такого соседства.

В Новосибирске появление забора вокруг 5-этажного общежития, в которое недавно вселились несколько сотен мигрантов, не успокоило жителей Октябрьского района, выступающих против такого соседства.

На минувших выходных в только что отремонтированное общежитие на улице 40 лет Октября заселили гастарбайтеров мужского пола. Мигранты, нанятые на ремонт здания в Академгородке, шумно и с большим количеством алкоголя отметили новоселье, чем напугали жителей окрестного частного сектора.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин: сейчас он ждет подробного доклада от местных коллег.

По словам новосибирцев, живущих недалеко от дома с мигрантами, спокойнее на улице после возведения забора не стало. Приезжие из Средней Азии все также ходят в магазины за выпивкой и едой, а рано утром их можно встретить на ближайшей остановке общественного транспорта.

Горожане невесело шутят, что забор способен только помешать фотографировать происходящее возле общежития, а вот детей своих на прогулку они сейчас отпускать боятся, пишет Infopro54.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Общежитие#Октябрьский район#Забор
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