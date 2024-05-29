Житель Перми опоздал на рейс из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как сообщает properm.ru, Никита рассказал, что при регистрации на посадку он по ошибке встал в очередь к стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines вместо «Уральских авиалиний». Сотрудница Turkish Airlines не указала пермяку на ошибку, а вместо этого выдала ему посадочный талон на другой рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой, который должен был вылететь 25 мая в 14:10. Багаж у мужчины также забрали и отправили в багажный отдел и также на имя Евгении Федоровой.
Мужчина не сразу заметил ошибку, и, когда он вернулся к стойке авиакомпании Turkish Airlines, чтобы объяснить произошедшее, ему практически никто не стал помогать. По словам Никиты, в течение шести часов его держали в неведении относительно его дальнейшего перелета и местонахождения багажа, который улетел рейсом ТК 0415 IST-VKO. Когда он обратился на стойку помощи F44, сотрудницы отказались его выслушать и просто разводили руками, показывая, что к ним обращаться не имеет смысла.
В офисе авиакомпании Turkish Airlines пассажиру, который к этому времени и так уже очень устал, сообщили, что не могут ему помочь, а вместо этого отослали его обратно на стойку регистрации.
Неоднократные попытки разобраться в ситуации оказались бесполезными. Никита так и не получил никакой помощи от сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, и ему пришлось покупать новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.