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Житель Перми опоздал на рейс из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Житель Перми опоздал на рейс из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

29 мая 2024, 11:24
Фото: 1MI
Житель Перми по имени Никита должен был совершить перелет из Стамбула в Москву на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из стамбульского Нового аэропорта, на который он ранее приобрел билет. Однако из-за ошибки сотрудницы авиакомпании Turkish Airlines он был вынужден задержаться в столице Турции.

Как сообщает properm.ru, Никита рассказал, что при регистрации на посадку он по ошибке встал в очередь к стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines вместо «Уральских авиалиний». Сотрудница Turkish Airlines не указала пермяку на ошибку, а вместо этого выдала ему посадочный талон на другой рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой, который должен был вылететь 25 мая в 14:10. Багаж у мужчины также забрали и отправили в багажный отдел и также на имя Евгении Федоровой.

Мужчина не сразу заметил ошибку, и, когда он вернулся к стойке авиакомпании Turkish Airlines, чтобы объяснить произошедшее, ему практически никто не стал помогать. По словам Никиты, в течение шести часов его держали в неведении относительно его дальнейшего перелета и местонахождения багажа, который улетел рейсом ТК 0415 IST-VKO. Когда он обратился на стойку помощи F44, сотрудницы отказались его выслушать и просто разводили руками, показывая, что к ним обращаться не имеет смысла.

В офисе авиакомпании Turkish Airlines пассажиру, который к этому времени и так уже очень устал, сообщили, что не могут ему помочь, а вместо этого отослали его обратно на стойку регистрации.

Неоднократные попытки разобраться в ситуации оказались бесполезными. Никита так и не получил никакой помощи от сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, и ему пришлось покупать новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.

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