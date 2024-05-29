Житель Перми опоздал на рейс из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Как сообщает properm.ru, Никита рассказал, что при регистрации на посадку он по ошибке встал в очередь к стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines вместо «Уральских авиалиний». Сотрудница Turkish Airlines не указала пермяку на ошибку, а вместо этого выдала ему посадочный талон на другой рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой, который должен был вылететь 25 мая в 14:10. Багаж у мужчины также забрали и отправили в багажный отдел и также на имя Евгении Федоровой.