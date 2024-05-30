Адвокат из Новосибирска пойдет под суд за разглашение данных следствия

Предполагается, что он получил копию видеозаписи следственного действия с обвиняемым. С 2021 по 2023 год адвокат хотел придать огласку делу, чтобы убедить людей в невиновности его подзащитного. Он предоставил СМИ ту самую видеозапись, которая стала общедоступна, тем самым нарушив закон.