Адвокат из Новосибирска пойдет под суд за разглашение данных следствия

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
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Адвокат занимался делом гражданина, который обвинялся в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Защитника предупредили о неразглашении данных расследования без согласия следователей.
Предполагается, что он получил копию видеозаписи следственного действия с обвиняемым. С 2021 по 2023 год адвокат хотел придать огласку делу, чтобы убедить людей в невиновности его подзащитного. Он предоставил СМИ ту самую видеозапись, которая стала общедоступна, тем самым нарушив закон.
Рассмотрение дела защитника завершено. Собраны все доказательства. Теперь делом займется суд.