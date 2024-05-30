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Адвоката будут судить

Адвокат из Новосибирска пойдет под суд за разглашение данных следствия

30 мая 2024, 01:59
Фото: 1MI
Адвоката будут судить
Расследование дела в отношении адвоката, который обвиняется в разглашении данных расследования, направили в суд, подробности сообщили в Следкоме.

Адвокат занимался делом гражданина, который обвинялся в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Защитника предупредили о неразглашении данных расследования без согласия следователей.

Предполагается, что он получил копию видеозаписи следственного действия с обвиняемым. С 2021 по 2023 год адвокат хотел придать огласку делу, чтобы убедить людей в невиновности его подзащитного. Он предоставил СМИ ту самую видеозапись, которая стала общедоступна, тем самым нарушив закон.

Рассмотрение дела защитника завершено. Собраны все доказательства. Теперь делом займется суд.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Дело#Адвокат
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