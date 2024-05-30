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На роль ищут детей и подростков

Актеров для нового фильма ищут в Новосибирске создатели «Суворовца 1944»

30 мая 2024, 07:11
Фото: 1MI
На роль ищут детей и подростков
Новые лица для фильма в военные годы ищут в Новосибирске создатели кинокартины «Суворовец 1944», о чем сообщается на страницах в соцсетях.

Детская киностудия в Новосибирске «Краски» объявила о кастинге актеров для фильма. Он будет называться «ТЫЛ. Там, где ковалась Победа. Новосибирск». Зрители увидят жизнь земляков в тяжелые 40-е годы, когда проходила Великая Отечественная война.

На кастинг зовут юных актеров от 7 до 17 лет. Желающие могут обратиться в группу киностудии в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что ранее создатели сняли фильм «Суворовец 1944», который стал примером для патриотизма у школьников. По сюжету, юноша вступает в неравный бой с бандой грабителей. Снимался фильм на реальных событиях.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Актеры#Фильм#Актер#Кастинг
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