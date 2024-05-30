Актеров для нового фильма ищут в Новосибирске создатели «Суворовца 1944»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Детская киностудия в Новосибирске «Краски» объявила о кастинге актеров для фильма. Он будет называться «ТЫЛ. Там, где ковалась Победа. Новосибирск». Зрители увидят жизнь земляков в тяжелые 40-е годы, когда проходила Великая Отечественная война.
На кастинг зовут юных актеров от 7 до 17 лет. Желающие могут обратиться в группу киностудии в соцсети «ВКонтакте».
Стоит отметить, что ранее создатели сняли фильм «Суворовец 1944», который стал примером для патриотизма у школьников. По сюжету, юноша вступает в неравный бой с бандой грабителей. Снимался фильм на реальных событиях.