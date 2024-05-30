Актеров для нового фильма ищут в Новосибирске создатели «Суворовца 1944»

Детская киностудия в Новосибирске «Краски» объявила о кастинге актеров для фильма. Он будет называться «ТЫЛ. Там, где ковалась Победа. Новосибирск». Зрители увидят жизнь земляков в тяжелые 40-е годы, когда проходила Великая Отечественная война.