Алименты, мигранты: кого коснутся новые законы с 1 июня 2024 года

С 1 июня 2024 года рассчитывать доход семьи при назначении меры господдержки будут по новым правилам. Если родители разведены, то в расчет будут брать минимальные гарантии, предусмотренные Семейным кодексом. Согласно нему, размер алиментов должен составлять не менее чем: четверть минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка, треть МРОТ — на двоих детей и половина — на трех и более детей. В этом году МРОТ равен 19 242 рубля. Это означает, что алименты на одного ребенка не могут быть ниже 4 810,5 рубля.