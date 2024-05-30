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Какие новые законы вступят в силу в России с 1 июня 2024 года

Алименты, мигранты: кого коснутся новые законы с 1 июня 2024 года

30 мая 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney

Какие новые законы вступят в силу в России с 1 июня 2024 года

С 1 июня 2024 года в России вступают в силу несколько новых законов, которые затрагивают различные сферы жизни граждан и предприятий. В этой статье мы рассмотрим основные нововведения.

Эти изменения направлены на улучшение социальной защиты, регулирование экономической деятельности и усиление правопорядка.

Расширят список товаров с маркировкой «Честный знак»

С 1 июня 2024 года расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке системой «Честный знак». Теперь маркировка будет обязательна для новых категорий товаров: соков, компотов и нектаров во всех видах упаковки. Цель этой меры — борьба с контрафактной продукцией и обеспечение прозрачности товарооборота. Маркировка позволит потребителям легко проверять подлинность товаров и отслеживать их происхождение.

Учетно-контрольные марки на сигаретах и вейпах

С 1 июня 2024 года на все пачки сигарет и электронные устройства для доставки никотина в России будут нанесены учетно-контрольные марки. Это нововведение направлено на усиление контроля за оборотом табачных изделий и борьбу с их нелегальной продажей. Учетно-контрольные марки позволят отслеживать путь каждой пачки от производителя до потребителя, что снизит объемы контрабандной продукции на рынке.

Фото: 1MI

Изменится расчет единого пособия

С 1 июня 2024 года рассчитывать доход семьи при назначении меры господдержки будут по новым правилам. Если родители разведены, то в расчет будут брать минимальные гарантии, предусмотренные Семейным кодексом. Согласно нему, размер алиментов должен составлять не менее чем: четверть минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка, треть МРОТ — на двоих детей и половина — на трех и более детей. В этом году МРОТ равен 19 242 рубля. Это означает, что алименты на одного ребенка не могут быть ниже 4 810,5 рубля.

При этом при назначении пособий не будут учитывать доход подростка до 18 лет, если он работает.

Это нововведение направлено на унификацию подходов к назначению социальных выплат и обеспечение равенства прав всех получателей пособий. Согласно новым правилам, алименты будут учитываться при расчете всех видов детских пособий, что позволит более точно определять размер выплат и избегать ошибок.

Фото: Антон Засимов / 1MI

Новые правила аттестации инструкторов-проводников

С 1 июня 2024 года вступают в силу новые правила аттестации инструкторов-проводников. Эти изменения направлены на повышение квалификации и профессиональных навыков инструкторов, работающих в сфере туризма и активного отдыха. Также инструкторы будут обязаны информировать о начале и окончании маршрута МЧС,

Новые требования предусматривают обязательное прохождение курсов повышения квалификации и сдачу экзаменов, что повысит качество услуг, предоставляемых инструкторами-проводниками.

Фото: Юлия Акмурзина / 1MI

Расширят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

С 1 июня 2024 года расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В список включены новые лекарственные средства, которые используются для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также для лечения рассеянного склероза. Это позволит увеличить доступность жизненно важных медикаментов для населения и улучшить качество медицинской помощи. Полный список можно посмотреть в распоряжении правительства РФ.

Новый порядок извещения о назначении пенсии

Начиная с 3 июня 2024 года Социальный фонд России утверждает новый порядок извещения граждан о назначении пенсии. Теперь извещения будут направляться не только по почте, но и в электронном виде через портал госуслуг. Это нововведение упростит процесс получения информации о назначении пенсии и позволит гражданам оперативно получать необходимые сведения.

Фото: Изображение Midjourney

Обязательная дактилоскопия для мигрантов

С 1 июня 2024 года граждане иностранных государств, а также лица без гражданства, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить процедуру дактилоскопии. Это необходимо для тех, чей срок пребывания превышает 90 суток. Трудовые мигранты обязаны пройти дактилоскопию в течение 30 суток с момента въезда, остальным дается на это до 90 суток. Это нововведение направлено на усиление контроля за миграционными потоками и повышение безопасности.

Фото: Антон Засимов / 1MI

Новые условия по ипотеке для участников СВО, медиков и учителей

Теперь медицинские работники и сотрудники сферы образования могут взять Дальневосточную и Арктическую ипотеку, независимо от стажа. Сумма кредитования выросла до 9 млн рублей.

Отчет о деньгах на зарубежных счетах

Граждане России, у которых есть счета в зарубежных банках, должны отчитаться о денежных средствах на них. Сделать это необходимо до 1 июня 2024 года. За первое нарушение грозит штраф до 3 тысяч рублей, за последующее — до 20 тысяч рублей.

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Вступление в силу новых законов с 1 июня 2024 года направлено на улучшение различных аспектов жизни граждан и функционирования экономики России. Повышение МРОТ, новые меры поддержки бизнеса, регулирование цифровых валют и ужесточение экологических стандартов — все эти изменения имеют значительное значение для развития страны. Важно следить за этими нововведениями и понимать их влияние на повседневную жизнь и деловую активность.

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