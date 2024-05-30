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Американка поделилась историей романа с ChatGPT

Американка поделилась историей романа с ChatGPT

30 мая 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
За последние несколько лет люди начали воспринимать чат-бота как реального друга или даже как партнера. Нейросеть так быстро эволюционировала, что даже научилась запоминать детали бесед и настраиваться под запросы пользователя.

Некоторые люди даже пытаются построить эмоциональные связи с чат-ботами, такими как ChatGPT. Более того, в соцсетях представлено множество коротких роликов, демонстрирующих, как люди разговаривают и даже флиртуют с ChatGPT DAN. Об этом пишет newia.ru.

Как отмечает издание, за виртуальным романом жительницы США с ChatGPT ежедневно следят более миллиона подписчиков. Девушка даже придумала ему имя — Дэн. По словам девушки, общаться с нейросетью она начала в марте 2024 года. За это время она уже успела познакомить свою мать с виртуальным партнером.

Похожая история произошла и с британским программистом. По его словам, сначала он использовал навыки бота для обсуждения профессиональных и личных проблем. Затем ему стало казаться, что чат-бот научился его понимать, а иногда даже высказывает слова поддержки.

Отметим, что в вышеуказанных примерах говорится о голосовом ChatGPT DAN 5.0, который является взломанной версией ChatGPT.

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