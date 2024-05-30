Американка поделилась историей романа с ChatGPT

Как отмечает издание, за виртуальным романом жительницы США с ChatGPT ежедневно следят более миллиона подписчиков. Девушка даже придумала ему имя — Дэн. По словам девушки, общаться с нейросетью она начала в марте 2024 года. За это время она уже успела познакомить свою мать с виртуальным партнером.