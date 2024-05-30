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Published Сегодня, 01:26

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Какой район стал худшим

Антирейтинг худших районов опубликован в Новосибирске

30 мая 2024, 01:26
Фото: atas.info
Какой район стал худшим
В Новосибирске есть восемь районов, среди которых жители в сервисе 2ГИС выбрали самые худшие.

Жители и гости Новосибирска оставляют отзывы на портале 2ГИС, тем самым у района формируется оценка. Кто попал в антилидеры?

Ленинский район получил 3,3 балла из 5 возможных. Горожане жалуются на постоянную грязь на улицах, плохие дороги, вечные пробки и долгое ожидание транспорта.

Октябрьский район получил 3,5 балла. Жалобы все те же: там грязно, плохие дороги и постоянные пробки, например, на улице Кирова.

Дзержинский район получил тоже 3,5 балла. Среди жалоб затронуты качество дорог, проблема с мусором и малая часть общественного транспорта, пишет АиФ-Новосибирск.

Кировский район получил 3,8 баллов. Здесь новосибирцы отмечают плохую инфраструктуру и плохие дороги.

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