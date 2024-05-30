Бесплатных туалетов в Новосибирске не будет: мэрия забыла о своем обещании

В прошлом году тогда еще вице-мэр Анна Терешкова заявляла о планах мэрии сделать все туалеты в парках города бесплатными к 2024 году: якобы это было бы «стратегическим решением», но на деле мэрия воплощать свою задумку не стала. На запрос Atas.info городская администрация ответила, что никаких решений об отмене платы за посещение всех общественных туалетов пока не принималось.