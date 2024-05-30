atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Не все туалеты сделали бесплатными

Бесплатных туалетов в Новосибирске не будет: мэрия забыла о своем обещании

30 мая 2024, 04:16
Фото: 1MI
Не все туалеты сделали бесплатными

Бесплатные туалеты в Новосибирске делать не будут, заявили в мэрии

Мэрия Новосибирска анонсировала отмену платы за общественные туалеты, но Atas.info узнал, что обещанного жителям и гостям города придется ждать еще долго.

В прошлом году тогда еще вице-мэр Анна Терешкова заявляла о планах мэрии сделать все туалеты в парках города бесплатными к 2024 году: якобы это было бы «стратегическим решением», но на деле мэрия воплощать свою задумку не стала. На запрос Atas.info городская администрация ответила, что никаких решений об отмене платы за посещение всех общественных туалетов пока не принималось.

Всего в городе-миллионнике доступны 24 бесплатных уборных, которые располагаются в парках. В реальности их гораздо больше, но вот открыть свободный доступ к ним пока нет возможности.

«В городе Новосибирске поддерживается определенный уровень благоустройства и санитарного состояния. Туалетами оборудованы все места общественного пользования: вокзалы, рынки, парки культуры и отдыха, кафе, рестораны, театры и кинотеатры, крупные торговые центры, супермаркеты, их обслуживание и содержание осуществляется за счет средств этих организаций и предприятий. Свободное посещение туалетов в таких заведениях и организациях осуществляется на усмотрение администрации», — уточнили в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Для ориентирования, мы создали карту всех туалетов, где каждому открыт свободный доступ.

Также в муниципалитете отметили, что когда в городе проходят массовые мероприятия, то в местах скоплений людей ставят био-туалеты, которые также бесплатны для пользования.

Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в НовосибирскеЗа «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалетыВ Новосибирске общественные туалеты сделают бесплатными в День города
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Парки#Мэрия Новосибирска#Туалет
Подпишитесь
«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска
Вчера, 02:01
Антирейтинг худших районов опубликован в Новосибирске
Сегодня, 01:26
Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска
Вчера, 12:21
В отряд космонавтов России зачислили Эльчина Вахидова из Новосибирска
Вчера, 11:32
Поклонница шокировала новосибирца Никиту Кологривого необычным подарком
Вчера, 10:11
Куда съездить летом из Новосибирска: подборка лучших направлений поблизости
Вчера, 09:30
"