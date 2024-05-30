Бесплатных туалетов в Новосибирске не будет: мэрия забыла о своем обещании

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В прошлом году тогда еще вице-мэр Анна Терешкова заявляла о планах мэрии сделать все туалеты в парках города бесплатными к 2024 году: якобы это было бы «стратегическим решением», но на деле мэрия воплощать свою задумку не стала. На запрос Atas.info городская администрация ответила, что никаких решений об отмене платы за посещение всех общественных туалетов пока не принималось.
Всего в городе-миллионнике доступны 24 бесплатных уборных, которые располагаются в парках. В реальности их гораздо больше, но вот открыть свободный доступ к ним пока нет возможности.
«В городе Новосибирске поддерживается определенный уровень благоустройства и санитарного состояния. Туалетами оборудованы все места общественного пользования: вокзалы, рынки, парки культуры и отдыха, кафе, рестораны, театры и кинотеатры, крупные торговые центры, супермаркеты, их обслуживание и содержание осуществляется за счет средств этих организаций и предприятий. Свободное посещение туалетов в таких заведениях и организациях осуществляется на усмотрение администрации», — уточнили в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.
Для ориентирования, мы создали карту всех туалетов, где каждому открыт свободный доступ.
Также в муниципалитете отметили, что когда в городе проходят массовые мероприятия, то в местах скоплений людей ставят био-туалеты, которые также бесплатны для пользования.