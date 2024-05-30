Два новых предмета появятся в новосибирских школах 1 сентября 2024

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Впрочем, нагрузки больше не станет, поскольку новые предметы придут на смену прежним. Первый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» заменит собой ОБЖ. Второй — «Труд» — заменит «Технологию». В чем же разница?
В «Основы безопасности и защиты Родины» войдут как привычные ОБЖ, так и начальная военная подготовка, первая медицинская помощь.
На «Труде» кроме выпиливания табуреток учащимся будут рассказывать о современных профессиях. По факту это профориентация.
Уроки труда будут преподавать школьникам в начальных и средних классах. Основы безопасности и защите Родины — в средних и старших классах.