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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В расписании учащихся появятся два урока взамен прежних

Два новых предмета появятся в новосибирских школах 1 сентября 2024

30 мая 2024, 11:53
Фото: 1MI
В расписании учащихся появятся два урока взамен прежних
С 1 сентября 2024 года в средних школах введут новые учебные предметы, информирует пресс-служба правительства региона.

Впрочем, нагрузки больше не станет, поскольку новые предметы придут на смену прежним. Первый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» заменит собой ОБЖ. Второй — «Труд» — заменит «Технологию». В чем же разница?

В «Основы безопасности и защиты Родины» войдут как привычные ОБЖ, так и начальная военная подготовка, первая медицинская помощь.

На «Труде» кроме выпиливания табуреток учащимся будут рассказывать о современных профессиях. По факту это профориентация.

Уроки труда будут преподавать школьникам в начальных и средних классах. Основы безопасности и защите Родины — в средних и старших классах.

В новосибирских школах введут новый предмет с 1 сентября 2024 года
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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#1 сентября
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