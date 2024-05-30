Энерджайзер и агент 007: в Новосибирске назвали топ самых необычных профессий

Еще одной интересной профессией стал агент 007. Это специалист по недвижимости. Работник будет созваниваться с клиентами, заниматься организационными вопросами и презентовать дома и квартиры. Причем сотруднику можно устроиться без опыта в этой сфере. Предлагают ему зарплату от 100 до 200 тысяч рублей.