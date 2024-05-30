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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Кто из специалистов входит в топ?

Энерджайзер и агент 007: в Новосибирске назвали топ самых необычных профессий

30 мая 2024, 05:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Кто из специалистов входит в топ?
В Новосибирске рассказали о самых нетипичных вакансий в мае, рейтинг подготовил сервис по поиску работы hh.ru.

В топ необычных профессий вошла вакансия энерджайзер. Специалист должен заряжать электросамокаты, а также заниматься их обслуживанием. За работу ему обещают платить от 75 до 100 тысяч рублей. Причем работник может выбрать свободный график и заряжать самокаты в любом районе.

Еще одной интересной профессией стал агент 007. Это специалист по недвижимости. Работник будет созваниваться с клиентами, заниматься организационными вопросами и презентовать дома и квартиры. Причем сотруднику можно устроиться без опыта в этой сфере. Предлагают ему зарплату от 100 до 200 тысяч рублей.

В число редких профессий также вошли: реставратор архивных документов, листогибщик, составитель поездов, садчик кирпича, ловец бездомных зверей, грильмен.

Работа в Новосибирске с зарплатой от 1,5 млн — топ высокооплачиваемых вакансий
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