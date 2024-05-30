Энерджайзер и агент 007: в Новосибирске назвали топ самых необычных профессий

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В топ необычных профессий вошла вакансия энерджайзер. Специалист должен заряжать электросамокаты, а также заниматься их обслуживанием. За работу ему обещают платить от 75 до 100 тысяч рублей. Причем работник может выбрать свободный график и заряжать самокаты в любом районе.
Еще одной интересной профессией стал агент 007. Это специалист по недвижимости. Работник будет созваниваться с клиентами, заниматься организационными вопросами и презентовать дома и квартиры. Причем сотруднику можно устроиться без опыта в этой сфере. Предлагают ему зарплату от 100 до 200 тысяч рублей.
В число редких профессий также вошли: реставратор архивных документов, листогибщик, составитель поездов, садчик кирпича, ловец бездомных зверей, грильмен.