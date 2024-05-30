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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Грибные места в Новосибирской области 2024: где, когда и какие грибы собирать

Грибные места в Новосибирской области 2024: где, когда и какие грибы собирать

30 мая 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирская область богата грибными местами. С наступлением сезона сюда устремляются местные жители, чтобы насладиться тихой охотой и собрать корзинки с ароматными дарами природы. Atas.info собрал подборку мест, чтобы ваш поход в лес наверняка был успешным.

Настоящий грибник свои места даже под пытками не выдаст. Но редакция изучила специализированные паблики, форумы и сайты, где грибники с гордостью рассказывают о своих уловах. Мы готовы раскрыть места результативной «грибалки».

Караканский бор

Одно из популярных у грибников мест. Находится в расстоянии от 120 км от Новосибирска. Бор протянулся вдоль Обского водохранилища в Искитимском районе. Сейчас здесь вовсю собирают сморчки, но уже через неделю рассчитывают находить белые грибы. А вот лисички ждут не раньше июля.

«Влаги хватает, через неделю жду белый. Последнее похолодание — хороший стресс для грибницы», — говорит один из грибников.

Похолодание, действительно, благотворно сказалось на урожае грибов. В мае их собирают особенно много, целыми бригадами повылазили сморчки.

Другие леса Искитимского района

Кроме Караканского бора в районе есть и другие грибные места. Причем ехать до них даже меньше. В районе села Бурмистрово хорошо растут грузди, сезон стартует в июле. Также здесь щедро собирают маслята, находят боровики, сыроежки, волнушки. А места возле села Елбаши славятся белыми грибами.

Окрестности Академгородка

Грибы можно встретить здесь почти на каждом шагу, чем с успехом пользуются местные жители. Здесь находят белые грибы, подберезовики, маслята, опята, лисички, сыроежки.

К примеру, такие сморчки собирают сейчас в лесах Академгородка.

Фото: Олег Орлов / vk.com/griby_novosibirsk

Краснообск Новосибирского района

В лесопарке имени Синягина можно не только прекрасно прогуляться, но и собрать грибов. Лидеры по соборам — маслята. Также находят подберезовики, подосиновики, волнушки и грузди.

Кольцово Новосибирского района

Добраться до здешних лесов можно за полчаса — на автомобиле или общественном транспорте. Список грибов, растущих здесь, включает подберезовики, боровики. Если проехать чуть дальше, к селу Быково, можно встретить лисички и грузди.

Кудряшовский бор

Лесной массив раскинулся на территории трех районов Новосибирской области. Своим ходом добраться удобно от станции метро «Студенческая». Поэтому и найти здесь можно много чего: подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, грузди, сыроежки.

Эти сморчки собраны в районе МатвеевкиЭти сморчки собраны в районе Матвеевки
Эти сморчки собраны в районе Матвеевки
Фото: Ксения Ежкова / vk.com/griby_novosibirsk

Матвеевка Первомайского района

Местные дачники и специально приезжающие грибники любят побродить здесь в лесополосе. Причина — богатые урожаи маслят, а также сморчки (на фото), белые грибы, подберезовики, опята, шампиньоны, сыроежки.

Мошковский район

Добраться из Новосибирска можно за немногим более получаса. Найти здесь грибы можно как в полях, так и лесах. Улов — самый разнообразный и отличается год от году. Чаще всего находят опята, грузди, лисички, волнушки.

Новолуговое Новосибирского района

Село находится недалеко от Первомайского района Новосибирска. Грибники любят эту локацию за обилие белых грибов, поэтому едут сюда специально за «королем грибов».

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Где собирать грибы в Новосибирске?

Чтобы пойти по грибы и при этом найти их, не обязательно покидать городские границы. Новосибирцы с радостью делятся своими находками в разных частях города. Так, в Пироговском лесу в Академгородке за несколько часов прогулки можно собрать пару килограммов сморчков.

Фото: Анастасия Успенская / vk.com/griby_novosibirsk

В Первомайском районе можно найти подберезовики. Причем находят их целыми семейками, а не по одному.

Фото: Марина Иванова / vk.com/griby_novosibirsk

А вот такая прелесть растет во дворе в ЖК «Фрунзенский» около ТЦ «Сибирский Молл».

Фото: Ксения Аникина / vk.com/griby_novosibirsk

Улов сморчков за часовую прогулку в сосновом лесу на Шлюзе в Советском районе Новосибирска.

Фото: Константин Кот / vk.com/griby_novosibirsk

В лесу Академгородка также находят подберезовики и опята.

Фото: Анастасия Успенская / vk.com/griby_novosibirsk

Находят уже и лесные шампиньоны.

Фото: Андрей Андреев / vk.com/griby_novosibirsk

Находят грибы в Заельцовском бору Новосибирска. Из плюсов — на дорогу уйдет не так много времени, сосновый бор граничит с зоопарком. Из находок — белые грибы, подберезовики, маслята, сыроежки.

Советы по сбору грибов в Новосибирской области

  1. Будьте внимательны: Собирать грибы следует только те, которые вы хорошо знаете. Несъедобные и ядовитые грибы могут быть опасны для здоровья.
  2. Используйте нож: Аккуратно срезайте грибы ножом, чтобы не повредить грибницу. Это поможет сохранить грибное место для будущих сборов.
  3. Одежда и обувь: Надевайте удобную и защищающую от насекомых одежду, а также прочную обувь. Не забудьте про головной убор и перчатки.
  4. Сезонные особенности: Учитывайте погодные условия. После дождей грибы растут особенно активно.
  5. Соблюдайте природу: Не оставляйте мусор в лесу и не повреждайте окружающую среду.
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Популярные грибы Новосибирской области

  1. Белый гриб: Самый желанный трофей грибников. Обладает отличными вкусовыми качествами и подходит для различных кулинарных блюд.
  2. Подберезовик: Распространенный гриб, который легко найти в березовых рощах и смешанных лесах.
  3. Подосиновик: Любимый гриб многих грибников за свой яркий внешний вид и вкус. Часто встречается в молодых осинниках.
  4. Лисичка: Гриб с характерным ярко-оранжевым цветом, который сложно спутать с другими. Обладает приятным вкусом и ароматом.
  5. Масленок: Гриб с маслянистой шляпкой, который часто встречается в сосновых лесах. Подходит для маринования и жарки.
  6. Груздь: Вкусный гриб, который часто используется для засолки. Найти его можно в хвойных и смешанных лесах.
  7. Опята: Грибы, которые растут группами на пнях и стволах деревьев. Отлично подходят для маринования и жарки.

Удачной «грибалки»

Новосибирская область — настоящее раздолье для любителей грибной охоты. Богатство местных лесов и разнообразие грибных видов делают этот регион идеальным для сбора грибов. Независимо от того, новичок вы или опытный грибник, поход в лес за грибами подарит вам не только вкусные и полезные трофеи, но и незабываемые впечатления от общения с природой. Соблюдайте правила безопасности и уважайте природу, чтобы ваш поход был успешным и приятным.

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