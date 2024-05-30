Грибные места в Новосибирской области 2024: где, когда и какие грибы собирать

Новосибирская область — настоящее раздолье для любителей грибной охоты. Богатство местных лесов и разнообразие грибных видов делают этот регион идеальным для сбора грибов. Независимо от того, новичок вы или опытный грибник, поход в лес за грибами подарит вам не только вкусные и полезные трофеи, но и незабываемые впечатления от общения с природой. Соблюдайте правила безопасности и уважайте природу, чтобы ваш поход был успешным и приятным.