Грибные места в Новосибирской области 2024: где, когда и какие грибы собирать

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Настоящий грибник свои места даже под пытками не выдаст. Но редакция изучила специализированные паблики, форумы и сайты, где грибники с гордостью рассказывают о своих уловах. Мы готовы раскрыть места результативной «грибалки».
Одно из популярных у грибников мест. Находится в расстоянии от 120 км от Новосибирска. Бор протянулся вдоль Обского водохранилища в Искитимском районе. Сейчас здесь вовсю собирают сморчки, но уже через неделю рассчитывают находить белые грибы. А вот лисички ждут не раньше июля.
«Влаги хватает, через неделю жду белый. Последнее похолодание — хороший стресс для грибницы», — говорит один из грибников.
Похолодание, действительно, благотворно сказалось на урожае грибов. В мае их собирают особенно много, целыми бригадами повылазили сморчки.
Кроме Караканского бора в районе есть и другие грибные места. Причем ехать до них даже меньше. В районе села Бурмистрово хорошо растут грузди, сезон стартует в июле. Также здесь щедро собирают маслята, находят боровики, сыроежки, волнушки. А места возле села Елбаши славятся белыми грибами.
Грибы можно встретить здесь почти на каждом шагу, чем с успехом пользуются местные жители. Здесь находят белые грибы, подберезовики, маслята, опята, лисички, сыроежки.
К примеру, такие сморчки собирают сейчас в лесах Академгородка.
В лесопарке имени Синягина можно не только прекрасно прогуляться, но и собрать грибов. Лидеры по соборам — маслята. Также находят подберезовики, подосиновики, волнушки и грузди.
Добраться до здешних лесов можно за полчаса — на автомобиле или общественном транспорте. Список грибов, растущих здесь, включает подберезовики, боровики. Если проехать чуть дальше, к селу Быково, можно встретить лисички и грузди.
Лесной массив раскинулся на территории трех районов Новосибирской области. Своим ходом добраться удобно от станции метро «Студенческая». Поэтому и найти здесь можно много чего: подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, грузди, сыроежки.
Местные дачники и специально приезжающие грибники любят побродить здесь в лесополосе. Причина — богатые урожаи маслят, а также сморчки (на фото), белые грибы, подберезовики, опята, шампиньоны, сыроежки.
Добраться из Новосибирска можно за немногим более получаса. Найти здесь грибы можно как в полях, так и лесах. Улов — самый разнообразный и отличается год от году. Чаще всего находят опята, грузди, лисички, волнушки.
Село находится недалеко от Первомайского района Новосибирска. Грибники любят эту локацию за обилие белых грибов, поэтому едут сюда специально за «королем грибов».
Чтобы пойти по грибы и при этом найти их, не обязательно покидать городские границы. Новосибирцы с радостью делятся своими находками в разных частях города. Так, в Пироговском лесу в Академгородке за несколько часов прогулки можно собрать пару килограммов сморчков.
В Первомайском районе можно найти подберезовики. Причем находят их целыми семейками, а не по одному.
А вот такая прелесть растет во дворе в ЖК «Фрунзенский» около ТЦ «Сибирский Молл».
Улов сморчков за часовую прогулку в сосновом лесу на Шлюзе в Советском районе Новосибирска.
В лесу Академгородка также находят подберезовики и опята.
Находят уже и лесные шампиньоны.
Находят грибы в Заельцовском бору Новосибирска. Из плюсов — на дорогу уйдет не так много времени, сосновый бор граничит с зоопарком. Из находок — белые грибы, подберезовики, маслята, сыроежки.
Новосибирская область — настоящее раздолье для любителей грибной охоты. Богатство местных лесов и разнообразие грибных видов делают этот регион идеальным для сбора грибов. Независимо от того, новичок вы или опытный грибник, поход в лес за грибами подарит вам не только вкусные и полезные трофеи, но и незабываемые впечатления от общения с природой. Соблюдайте правила безопасности и уважайте природу, чтобы ваш поход был успешным и приятным.