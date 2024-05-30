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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Как защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗом

30 мая 2024, 10:39
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Летом улучшается не только погода, но и условия для появления клещей. Они обитают в траве и на кустарниках, предпочитая затемнённые и влажные места, откуда легко попадают на животных и одежду людей.

Как защититься от клещей:

— На прогулки надевайте закрытую одежду. Важно, чтобы были закрыты шея, подмышки, ноги.

— Носите головной убор.

— Используйте средства от насекомых.

— После прогулки осматривайте себя, детей и питомцев, вытряхивайте одежду.

Некоторые клещи переносят опасные инфекционные заболевания энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз. Поэтому при обнаружении паразита важно сразу обратиться к врачу.

По полису «Персона Антиклещ» от СОГАЗа вы сможете получить выплаты в случае укусов клещей, змей, насекомых, паукообразных, которые потребовали стационарного лечения из-за ухудшения состояния здоровья. Полис также предусматривает защиту при наступлении иных несчастных случаев.

Преимущества полиса:

— Сумма страхового покрытия — до 500 тыс. рублей.

— Доступная цена: от 150 ₽/год.

В полис включены риски: временная утрата трудоспособности / временное расстройство здоровья, установление инвалидности, уход из жизни.

Оформите полис за несколько минут по ссылке: https://vk.cc/cwQVxZ. Полис придет на электронную почту.

Также для оформления полиса вы можете обратиться к менеджерам СОГАЗа.

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