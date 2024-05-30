Как защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗом

Летом улучшается не только погода, но и условия для появления клещей. Они обитают в траве и на кустарниках, предпочитая затемнённые и влажные места, откуда легко попадают на животных и одежду людей.