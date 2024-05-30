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Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске

Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске

30 мая 2024, 10:16
Фото: телеграм-канал «Илья Поляков. Личный блог»
Глава ГК «Поляков», депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков заявил о невиновности задержанного по подозрению во взятке депутата Горсовета Игоря Украинцева, об этом застройщик написал в своем телеграм-канале.

Илья Поляков, депутат Заксобрания Новосибирской области и основатель ГК «Поляков» заявил, что депутата Горосовета Игоря Украинцева задержали по ложному доносу. Об этом известный застройщик написал в своем телеграм-канале «Илья Поляков. Личный блог».

Напомним, в четверг, 30 мая, стало известно о задержании депутата и бывшего претендента на пост мэра Игоря Украинцева, которого подозревают в получении взяток.

По мнению Ильи Полякова, в этом деле замешан его бывший партнер по группе компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Поляков напомнил, что задержанный ныне Украинцев несколько лет работал на разных должностях в «Стрижах». В какое-то время он занимался деятельностью общественного клуба строительной компании. По мнению Полякова, Белокобыльский пытается в качестве взятки выдать перечисленные на счет индивидуального предпринимателя Украинцева средства на работу клуба: оплату печатных материалов, гонорары артистам и так далее.

Застройщик утверждает, что Белокобыльский мстит Украинцеву за его критику работы ГК «Стрижи», касающейся сброса сточных вод в озеро Жемчужина Сибири. Кроме того, Белокобыльский может пытаться дискредитировать задержанного депутата как потенциального участника выборов 2025 года.

Илья Поляков надеется, что следователи сумеют разобраться в этом деле и обещает оказать им полное содействие.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Игорь Украинцев#ГК Поляков
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