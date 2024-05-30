Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Илья Поляков, депутат Заксобрания Новосибирской области и основатель ГК «Поляков» заявил, что депутата Горосовета Игоря Украинцева задержали по ложному доносу. Об этом известный застройщик написал в своем телеграм-канале «Илья Поляков. Личный блог».
Напомним, в четверг, 30 мая, стало известно о задержании депутата и бывшего претендента на пост мэра Игоря Украинцева, которого подозревают в получении взяток.
По мнению Ильи Полякова, в этом деле замешан его бывший партнер по группе компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
Поляков напомнил, что задержанный ныне Украинцев несколько лет работал на разных должностях в «Стрижах». В какое-то время он занимался деятельностью общественного клуба строительной компании. По мнению Полякова, Белокобыльский пытается в качестве взятки выдать перечисленные на счет индивидуального предпринимателя Украинцева средства на работу клуба: оплату печатных материалов, гонорары артистам и так далее.
Застройщик утверждает, что Белокобыльский мстит Украинцеву за его критику работы ГК «Стрижи», касающейся сброса сточных вод в озеро Жемчужина Сибири. Кроме того, Белокобыльский может пытаться дискредитировать задержанного депутата как потенциального участника выборов 2025 года.
Илья Поляков надеется, что следователи сумеют разобраться в этом деле и обещает оказать им полное содействие.