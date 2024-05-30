Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске

Поляков напомнил, что задержанный ныне Украинцев несколько лет работал на разных должностях в «Стрижах». В какое-то время он занимался деятельностью общественного клуба строительной компании. По мнению Полякова, Белокобыльский пытается в качестве взятки выдать перечисленные на счет индивидуального предпринимателя Украинцева средства на работу клуба: оплату печатных материалов, гонорары артистам и так далее.