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Магнитная буря в 6 баллов 31 мая вновь накроет Новосибирск

Магнитная буря в 6 баллов 31 мая вновь накроет Новосибирск

30 мая 2024, 02:38
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ
Метеозависимые жители Новосибирской области 31 мая вновь ощутят на себе последствия очередных выбросов энергии на Солнце, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии.

Метеозависимые жители Новосибирской области в пятницу, 31 мая вновь рискуют ощутить на себе последствия сильной вспышки на Солнце. Очередную магнитную бурю ученые в этот раз предварительно оценивают в шесть баллов.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что примерно в 21 час по новосибирскому времени на участке солнца, который две недели не был обращен к Земле, произошли два «взрыва высшего балла».

Ученые лаборатории с удивлением констатируют, что за время, которое этот участок находился на другой стороне Солнца, там не закончилась энергия. По базовому сценарию, участок находится в стадии разрушения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Солнце#Магнитная буря#Выбросы энергии#Лаборатория солнечной астрономии
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