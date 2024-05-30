Магнитная буря в 6 баллов 31 мая вновь накроет Новосибирск

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Метеозависимые жители Новосибирской области в пятницу, 31 мая вновь рискуют ощутить на себе последствия сильной вспышки на Солнце. Очередную магнитную бурю ученые в этот раз предварительно оценивают в шесть баллов.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили, что примерно в 21 час по новосибирскому времени на участке солнца, который две недели не был обращен к Земле, произошли два «взрыва высшего балла».
Ученые лаборатории с удивлением констатируют, что за время, которое этот участок находился на другой стороне Солнца, там не закончилась энергия. По базовому сценарию, участок находится в стадии разрушения.