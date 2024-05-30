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Мигрантские кафе вновь портят воздух возле Хилокского рынка в Новосибирске

Мигрантские кафе вновь портят воздух возле Хилокского рынка в Новосибирске

30 мая 2024, 08:47
Фото: соцсети
Жители окраины Новосибирска жалуются на возобновление работы незаконных кафе, о закрытии которых накануне отчиталась мэрия.

В Новосибирске жители Ленинского района жалуются на мигрантские кафе, снова начавшие работать в окрестностях Хилокского рынка. Напомним, во вторник, 28 мая, представители службы судебных приставов по решению суда опечатали нелегальные заведения, в которых обедали в основном приезжие.

Буквально на следующий день небо над микрорайоном снова заволокло дымом от мангалов и казанов, об этом возмущенные новосибирцы сообщили в паблике «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!». Не стесняясь в выражениях, они называют мигрантские кафе «хрючевальнями».

Более того, местные жители с удивлением обнаружили, что в помещении бывшего зала игровых автоматов «Али Баба», работавшего через дорогу от опечатанных кафе, мигранты открыли новое заведение.

В гневных комментариях подписчики обвиняют в сложившейся ситуации власть, и сходятся в том, что решить проблемы с Хилокским рынком и вокруг него можно только при помощи бульдозера.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Хилокский рынок#Коррупция#Мигрантские кафе#Нелегальные заведения
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