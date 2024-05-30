На 220 тысяч рублей наворовали в Омске «гастролеры» из Новосибирска

В кафе новосибирские «гастролеры» заметили чересчур пьяного мужчину, и поехали за его такси. У подъезда они нейтрализовали его при помощи перцового баллончика и ограбили. Вернувшись с добычей в кафе, двое злоумышленников таким же способом ограбили женщину, пока их подельники крали вещи других посетителей.