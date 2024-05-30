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На 220 тысяч рублей наворовали в Омске «гастролеры» из Новосибирска

На 220 тысяч рублей наворовали в Омске «гастролеры» из Новосибирска

30 мая 2024, 04:17
Фото: 1MI
Четверых жителей Новосибирска подозревают в грабежах и кражах на территории Омска, следует из сообщения управления полиции соседнего региона.

В Новосибирске задержаны четверо мужчин, подозреваемых в кражах и ограблениях в соседнем Омске. Криминальные «гастроли» в соседнем регионе организовал 31-летний не судимый ранее новосибирец, рассказали в пресс-службе управления полиции по Омской области.

Известно, что в полицию обратились четыре омича, лишившихся денег и имущества после посещения круглосуточного кафе на проспекте Комарова. На двое потерпевших напали на улице, еще двое стали жертвами преступников прямо в заведении.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к преступлениям причастны жители Новосибирска, самому старшему из которых исполнился 31 год, а младшему — только 17 лет.

В кафе новосибирские «гастролеры» заметили чересчур пьяного мужчину, и поехали за его такси. У подъезда они нейтрализовали его при помощи перцового баллончика и ограбили. Вернувшись с добычей в кафе, двое злоумышленников таким же способом ограбили женщину, пока их подельники крали вещи других посетителей.

После этого новосибирцы заторопились домой, но успели по дороге заехать в банкомат и снять 90 тысяч рублей с одной из украденных карт.

Сейчас следственный комитет Омской области расследует возбужденное против новосибирцев уголовное дело по статье, подразумевающей наказание за грабеж и кражу.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Омск#Кражи#Гастролеры
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