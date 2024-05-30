Новый развод под прикрытием: как новосибирцев дурят мошенники от имени СДЭК

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Сервис доставки 30 мая начал выдавать посылки после масштабного сбоя, о чем сообщили Atas.info в пресс-службе компании. Если заказ готов к выдаче, то новосибирцам придет соответствующее сообщение.
Немного понадобится время на отправку посылок, которые сейчас находятся на складах. Эту функцию временно ограничили из-за сбоя, который случился 26 мая. Причиной стала атака хакеров. Стоит отметить, что по всей Новосибирской область функционируют 185 пунктов выдачи.
«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
Стоит отметить, что на фоне сбоя работы сервиса по всей России, тут же активизировались мошенники. Они придумали новую схему обмана. Аферисты звонят клиентам и представляются сотрудниками компании. Они направляют сообщение со ссылкой, по которой нужно скачать либо фейковое приложение СДЭК, либо зарегистрироваться на сайте. При регистрации мошенники украдут ваши личные данные и вы можете остаться без денег. Сервис уже предупредил россиян о способе мошенничества.