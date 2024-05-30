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Клиентам придет сообщение, когда посылку смогут выдать

Новый развод под прикрытием: как новосибирцев дурят мошенники от имени СДЭК

30 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI
Клиентам придет сообщение, когда посылку смогут выдать

Новосибирцев разводят мошенники под прикрытием СДЭК

После крупного сбоя сервиса, СДЭК снова начал выдавать доставки своим клиентам в Новосибирске: на фоне масштабной атаки, появились новые схемы мошенничества.

Сервис доставки 30 мая начал выдавать посылки после масштабного сбоя, о чем сообщили Atas.info в пресс-службе компании. Если заказ готов к выдаче, то новосибирцам придет соответствующее сообщение.

Немного понадобится время на отправку посылок, которые сейчас находятся на складах. Эту функцию временно ограничили из-за сбоя, который случился 26 мая. Причиной стала атака хакеров. Стоит отметить, что по всей Новосибирской область функционируют 185 пунктов выдачи.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Стоит отметить, что на фоне сбоя работы сервиса по всей России, тут же активизировались мошенники. Они придумали новую схему обмана. Аферисты звонят клиентам и представляются сотрудниками компании. Они направляют сообщение со ссылкой, по которой нужно скачать либо фейковое приложение СДЭК, либо зарегистрироваться на сайте. При регистрации мошенники украдут ваши личные данные и вы можете остаться без денег. Сервис уже предупредил россиян о способе мошенничества.

Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенники#Сбой#Клиенты#Хакеры#Доставка
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