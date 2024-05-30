Новый развод под прикрытием: как новосибирцев дурят мошенники от имени СДЭК

Стоит отметить, что на фоне сбоя работы сервиса по всей России, тут же активизировались мошенники. Они придумали новую схему обмана. Аферисты звонят клиентам и представляются сотрудниками компании. Они направляют сообщение со ссылкой, по которой нужно скачать либо фейковое приложение СДЭК, либо зарегистрироваться на сайте. При регистрации мошенники украдут ваши личные данные и вы можете остаться без денег. Сервис уже предупредил россиян о способе мошенничества.