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Ассортимент питания в ЛДС весьма скудный

О продаже алкогольного пива на новом ЛДС отшутился гендиректор ХК «Сибирь»

30 мая 2024, 09:13
Фото: atas.info
Ассортимент питания в ЛДС весьма скудный
Болельщики пожаловались на маленький ассортимент еды в новом ЛДС и отсутствие пива: на претензии ответил гендиректор ХК «Сибирь» во время пресс-конференции 30 мая.

Назначенный генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов ответил на интересующиеся новосибирцев вопросы. Так, один из болельщиков указал на скудное питание на фудкортах и отсутствие алкогольного пива, которое желают купить болельщики, придя на игру.

На этот вопрос гендиректор иронично высказался: он сказал, что если продаваемый алкоголь поможет команде войти в плей-офф и бороться за награды, то это предложение обязательно рассмотрят.

Насчет питания Крутохвостов сказал, что в «Сибирь-Арене» есть свой оператор питания, а сам клуб является гостем арены, поэтому от него ничего не зависит. Однако проблема действительно существует.

Напомним, что в марте хоккейный клуб распустил весь тренерский состав. Ранее также игрой команды остался недоволен губернатор Андрей Травников.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Алкоголь#Еда#Хк сибирь#Питание#Тренер#Команда
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