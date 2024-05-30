О продаже алкогольного пива на новом ЛДС отшутился гендиректор ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Назначенный генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов ответил на интересующиеся новосибирцев вопросы. Так, один из болельщиков указал на скудное питание на фудкортах и отсутствие алкогольного пива, которое желают купить болельщики, придя на игру.
На этот вопрос гендиректор иронично высказался: он сказал, что если продаваемый алкоголь поможет команде войти в плей-офф и бороться за награды, то это предложение обязательно рассмотрят.
Насчет питания Крутохвостов сказал, что в «Сибирь-Арене» есть свой оператор питания, а сам клуб является гостем арены, поэтому от него ничего не зависит. Однако проблема действительно существует.
Напомним, что в марте хоккейный клуб распустил весь тренерский состав. Ранее также игрой команды остался недоволен губернатор Андрей Травников.