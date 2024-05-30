Певица Пелагея из Новосибирска проиграла суд бывшему мужу

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
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Updated Сегодня, 01:50
Пелагея не смогла добиться у экс-мужа Ивана Телегина хороших алиментов. Хоккеист обжаловал в суде их размер. Причем основанием послужили «ряд обстоятельств», но каких — не уточняется.
Интересно, что суд между экс-супругами проходит не в первых раз. Изначально Телегина обязали отдавать 25% от зарплаты (примерно 2 млн), однако позже он добился понижения до 16,6%. На этот раз, процент снизится еще больше, а дочка звездной пары получит еще меньше алиментов.
Также в ближайшее время пройдет суд по факту раздела имущества с хоккеистом и певицей. Напомним, что брак супруги расторгли в 2020 году. На родине Пелагеи все следили за громким разводом. Сама певица родилась в Новосибирске в 1986 году. Исполнительница народных песен построила карьеру в Москве.