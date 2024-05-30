Певица Пелагея из Новосибирска проиграла суд бывшему мужу

Интересно, что суд между экс-супругами проходит не в первых раз. Изначально Телегина обязали отдавать 25% от зарплаты (примерно 2 млн), однако позже он добился понижения до 16,6%. На этот раз, процент снизится еще больше, а дочка звездной пары получит еще меньше алиментов.