Появились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Новосибирске по подозрению в получении взяток от строительной компании задержан независимый депутат Горсовета и экс-кандидат в мэры города Игорь Украинцев. Задержание подтвердили в региональном Следственном комитете.
Следователи полагают, что депутат в 2022 и 2023 годах получил от руководителя одной из строительных фирм региона примерно три миллиона рублей за отказ от публикации в прессе компрометирующих материалов. Кроме того, за деньги Украинцев якобы обещал учитывать интересы застройщика в Горсовете.
По информации Atas.info, несколько лет назад Игорь Украинцев работал директором по развитию ГК «Стрижи».
В ближайшее время суд выберет Игорю Украинцеву меру пресечения.