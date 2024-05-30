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Появились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в Новосибирске

Появились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в Новосибирске

30 мая 2024, 06:58
Фото: Горсовет Новосибирска
Депутата Горсовета Новосибирска и экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева задержали по подозрению в получении взяток от строительной компании, следует из сообщения Следственного комитета.

В Новосибирске по подозрению в получении взяток от строительной компании задержан независимый депутат Горсовета и экс-кандидат в мэры города Игорь Украинцев. Задержание подтвердили в региональном Следственном комитете.

Следователи полагают, что депутат в 2022 и 2023 годах получил от руководителя одной из строительных фирм региона примерно три миллиона рублей за отказ от публикации в прессе компрометирующих материалов. Кроме того, за деньги Украинцев якобы обещал учитывать интересы застройщика в Горсовете.

По информации Atas.info, несколько лет назад Игорь Украинцев работал директором по развитию ГК «Стрижи».

В ближайшее время суд выберет Игорю Украинцеву меру пресечения.

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