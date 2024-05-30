Появились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в Новосибирске

Следователи полагают, что депутат в 2022 и 2023 годах получил от руководителя одной из строительных фирм региона примерно три миллиона рублей за отказ от публикации в прессе компрометирующих материалов. Кроме того, за деньги Украинцев якобы обещал учитывать интересы застройщика в Горсовете.