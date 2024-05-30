Роскомнадзор нашел «запрещенку» в мобильной игре «Клуб романтики» — причины

Ссылки на игру в маркетплейсах были внесены в список запрещенных 28 мая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале заявила, что они тут ни при чем. С заявлениями в соответствующие органы Лига не обращалась.