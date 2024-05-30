Роскомнадзор нашел «запрещенку» в мобильной игре «Клуб романтики» — причины

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
«Клуб романтики» (16+) — это интерактивная игра от разработчиков из Молдовы — компании Your story interactive. Игроки могут выбирать характеристики для своего персонажа и самым прямым образом влияют на сюжет. Участники делают выбор, таким образом сценарий новеллы переписывают по ходу игры.
В Google Play у приложения высокий балл — 4,7 из 5 возможных. Более 10 млн скачиваний. Пользователи любят читать новеллы, делать выбор за своего персонажа и наблюдать, как от этого меняется сюжет.
«Невероятно красивая, просто „живая“ графика в приложении. Иногда есть возможность делать самые лучшие выборы бесплатно, алмазы (игровая валюта. — Прим. ред.) можно копить, посмотрев рекламу. Из-за этого я несколько раз удаляла игру, потом опять ставила, и снова возвращалась к ней, это магия какая-то! Как будто книгу читаешь или хороший фильм смотришь. Истории интересные, держат внимание до последней главы», — пишет один из пользователей.
Точного ответа по этому поводу нет. По предположению ряда СМИ, дело в последнем обновлении. В нем, якобы была добавлена функция выбора ориентации в одной из новелл.
Это подтверждают отзывы пользователей.
«Огромное количество историй и романтических линий на любой вкус. Лучшее из предложений. <…> Радует, что разработчики прислушиваются — в новых историях можно выбрать ориентацию, спасибо за это», — такой отзыв оставила 18 мая 2024 года одна из игроков.
Ссылки на игру в маркетплейсах были внесены в список запрещенных 28 мая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале заявила, что они тут ни при чем. С заявлениями в соответствующие органы Лига не обращалась.
Создатели игры выпустили официальное заявление, что «находятся в контакте со всеми заинтересованными лицами».
Игроки отмечают, что не видят оснований для включения их любимой игры в список запрещенных. По их словам, в сюжете действительно есть романтические любовные линии, но всё происходит в рамках российского законодательства.
Несмотря на решение Роскомнадзора, в настоящий момент игра доступна для скачивания на устройства, работающих на Android и iOS.