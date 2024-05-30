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Стало известно, как проводит выходные новый мэр Новосибирска Кудрявцев

Стало известно, как проводит выходные новый мэр Новосибирска Кудрявцев

30 мая 2024, 03:38
Фото: соцсети
Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как он обычно проводит выходные дни, и что намерен сделать в ближайшее время на посту градоначальника — чиновник поделился планами в интервью на радио.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пока работает практически без выходных. По субботам сейчас ему приходится проводить встречи, на которые не хватило времени в течение недели, рассказал чиновник в интервью на радио «Городская волна».

По словам Кудрявцева, такой ритм работы для мэра, который только месяц руководит большим городом, вполне нормальный. Он уточнил, что пока вынужден отказываться от командировок и визитов в другие города.

Что же касается ближайших планов, то в мэрии продолжается формирование новой команды управленцев. Новый мэр надеется, что после выстраивания взаимоотношений между сотрудниками мэрии должны начаться изменения, которые увидят новосибирцы. Кудрявцев надеется, что столица Сибири по праву будет называться «третьим городом страны».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск
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