«Стало плохо с сердцем»: Машина снесла ограждение на Красном проспекте Новосибирска

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам свидетеля происшествия, автомобиль получил повреждения, осколки разбросаны по проезжей части. На месте работают машины экстренных служб. По словам очевидцев водителю стало плохо с сердцем, и он не справился с управлением.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску корреспонденту подтвердили, что в аварии пострадала только одна машина.
«ДТП оформлено с материальным ущербом», — сообщили в ГАИ.