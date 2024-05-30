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«Стало плохо с сердцем»: Машина снесла ограждение на Красном проспекте Новосибирска

«Стало плохо с сердцем»: Машина снесла ограждение на Красном проспекте Новосибирска

30 мая 2024, 11:42
Фото: atas.info
Вечером 30 мая легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького, рассказали Atas.info очевидцы.

По словам свидетеля происшествия, автомобиль получил повреждения, осколки разбросаны по проезжей части. На месте работают машины экстренных служб. По словам очевидцев водителю стало плохо с сердцем, и он не справился с управлением.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску корреспонденту подтвердили, что в аварии пострадала только одна машина.

«ДТП оформлено с материальным ущербом», — сообщили в ГАИ.
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Красный проспект#Госавтоинспекция
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