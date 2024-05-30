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На видео попал странный метод ямочного ремонта дорог Новосибирска

Странный метод ремонта дорог удивил жителей Академгородка Новосибирска

30 мая 2024, 03:10
Фото: 1MI

На видео попал странный метод ямочного ремонта дорог Новосибирска

Жители Новосибирска запечатлели на видео удививший их способ ремонта дороги с помощью лопаты и притаптывания, сообщают соцсети.

Жителей Академгородка Новосибирска удивил и развеселил способ ямочного ремонта дороги, продемонстрированный им двумя рабочими вечером в среду, 29 мая на улице Арбузова. Одна из подписчиц телеграм-канала «Ненаучный городок» поделилась своим видео.

Судя по видео, один рабочий методично вычерпывал совковой лопатой воду из лужи, а второй ногами утаптывал только что залитую в яму асфальтную смесь. Автор видео за кадром с иронией назвала происходящее работой по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, буквально за несколько часов до съемки видео первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил о планах в текущем году отремонтировать около 60 километров городских автодорог, в том числе и по проекту БКД.

#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Дороги#Ремонт#Ямочный ремонт#Асфальтная смесь
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