Странный метод ремонта дорог удивил жителей Академгородка Новосибирска

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Жителей Академгородка Новосибирска удивил и развеселил способ ямочного ремонта дороги, продемонстрированный им двумя рабочими вечером в среду, 29 мая на улице Арбузова. Одна из подписчиц телеграм-канала «Ненаучный городок» поделилась своим видео.
Судя по видео, один рабочий методично вычерпывал совковой лопатой воду из лужи, а второй ногами утаптывал только что залитую в яму асфальтную смесь. Автор видео за кадром с иронией назвала происходящее работой по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, буквально за несколько часов до съемки видео первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил о планах в текущем году отремонтировать около 60 километров городских автодорог, в том числе и по проекту БКД.