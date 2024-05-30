Странный метод ремонта дорог удивил жителей Академгородка Новосибирска

Судя по видео, один рабочий методично вычерпывал совковой лопатой воду из лужи, а второй ногами утаптывал только что залитую в яму асфальтную смесь. Автор видео за кадром с иронией назвала происходящее работой по проекту «Безопасные и качественные дороги».