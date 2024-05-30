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Малыш снова радует посетителей своими играми

Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк

30 мая 2024, 09:56
Фото: А. Лаптенко / Новосибирский зоопарк
Малыш снова радует посетителей своими играми
В Новосибирском зоопарке показали игривого тигренка Кови: кадры умилили посетителей.

Тигренок перебрался в Новосибирск из Барнаула в начале мая. Появился малыш на свет летом прошлого года. Его назвали Кови. Он постепенно осваивался на новом месте и с интересом наблюдал за соседкой — тигрицей Заей.

Кови родили бенгальские тигры. У него необычная внешность: глаза голубого цвета и белая шерстка с полосками. Однако его окрас со временем станет другим. Сейчас он постоянно гуляет по улице и редко находится в домике.

Видео: А. Лаптенко/Новосибирский зоопарк

Малыш любит играть в разные игры. Он радует зрителей своими спортивными достижениями, бегая по разным тренажерам. В комментариях новосибирцы оставляют восторженные слова:

«Гены цирковых родителей)) Красавец! Он посветлел или мне кажется?»;
«Кови — ты КРАСАВЧИК»;
«Обещаю, скоро приеду на тебя полюбоваться лично. Жди меня»;
«Такой милый малыш».
Фото: В. Габов / Новосибирский зоопарк
Очаровательных выдр показали в Новосибирском зоопарке
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