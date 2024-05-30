Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Тигренок перебрался в Новосибирск из Барнаула в начале мая. Появился малыш на свет летом прошлого года. Его назвали Кови. Он постепенно осваивался на новом месте и с интересом наблюдал за соседкой — тигрицей Заей.
Кови родили бенгальские тигры. У него необычная внешность: глаза голубого цвета и белая шерстка с полосками. Однако его окрас со временем станет другим. Сейчас он постоянно гуляет по улице и редко находится в домике.
Малыш любит играть в разные игры. Он радует зрителей своими спортивными достижениями, бегая по разным тренажерам. В комментариях новосибирцы оставляют восторженные слова:
«Гены цирковых родителей)) Красавец! Он посветлел или мне кажется?»;
«Кови — ты КРАСАВЧИК»;
«Обещаю, скоро приеду на тебя полюбоваться лично. Жди меня»;
«Такой милый малыш».