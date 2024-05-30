В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Почти 2 тысячи укушенных клещами новосибирцев прибежали к врачам за неделю. Чаще всего паразиты присасывались в Новосибирском (378 случаев), Искитимском (202) и Мошковском (193) районах.
В Новосибирске лидером стал Советский район (64 случая). С небольшим отрывом идет Заельцовский (62), Калининский (41) районы. 157 жителей региона получили укусы за пределами области.
В лаборатории доставили 1551 клеща, из них выявили 28 зараженных вирусным энцефалитом (1,8%). Боррелиоза нашли в 515 клещах из 1543 (33,3%).
На предыдущей неделе, 15–21 мая, этот показатель был 1983 человека. С начала сезона к врачам с укусами паразитов пришли 5385 человек.