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В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего

В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего

30 мая 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
За минувшую неделю, с 22 по 28 мая 2024 года, на укусы клещей пожаловались 1870 жителей Новосибирской области, передает региональный Роспотребнадзор.

Почти 2 тысячи укушенных клещами новосибирцев прибежали к врачам за неделю. Чаще всего паразиты присасывались в Новосибирском (378 случаев), Искитимском (202) и Мошковском (193) районах.

В Новосибирске лидером стал Советский район (64 случая). С небольшим отрывом идет Заельцовский (62), Калининский (41) районы. 157 жителей региона получили укусы за пределами области.

В лаборатории доставили 1551 клеща, из них выявили 28 зараженных вирусным энцефалитом (1,8%). Боррелиоза нашли в 515 клещах из 1543 (33,3%).

На предыдущей неделе, 15–21 мая, этот показатель был 1983 человека. С начала сезона к врачам с укусами паразитов пришли 5385 человек.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Клещ#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Укус клеща
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