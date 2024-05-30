Вагон с зерном сошел с рельсов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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В Новосибирской области в среду, 29 мая, вагон с зерном сошел с рельсов недалеко от станции Татарская. Сейчас проверяются все обстоятельства происшествия, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Известно, что инцидент случился примерно в 16 часов во время маневровых работ. Хоппер (так называются саморазгружающиеся железнодорожные вагоны) не опрокинулся. Железнодорожникам из-за схода вагонов удалось не допустить задержек в движении минующих Татарскую поездов.
В настоящий момент сотрудники Барабинской транспортной прокуратуры организовали и проводят все необходимые в таких случаях надзорные мероприятия.