atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Вагон с зерном сошел с рельсов в Новосибирской области

Вагон с зерном сошел с рельсов в Новосибирской области

30 мая 2024, 05:29
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирской области проверяют обстоятельства схода с рельсов вагона с зерном, следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Новосибирской области в среду, 29 мая, вагон с зерном сошел с рельсов недалеко от станции Татарская. Сейчас проверяются все обстоятельства происшествия, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Известно, что инцидент случился примерно в 16 часов во время маневровых работ. Хоппер (так называются саморазгружающиеся железнодорожные вагоны) не опрокинулся. Железнодорожникам из-за схода вагонов удалось не допустить задержек в движении минующих Татарскую поездов.

В настоящий момент сотрудники Барабинской транспортной прокуратуры организовали и проводят все необходимые в таких случаях надзорные мероприятия.

Странный метод ремонта дорог удивил жителей Академгородка Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
На 220 тысяч рублей наворовали в Омске «гастролеры» из НовосибирскаТрех человек из горящего дома спасли пожарные в НовосибирскеАдвокат из Новосибирска пойдет под суд за разглашение данных следствия
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Сход с рельсов#Татарская станция#Хоппер#Задержки движения
Подпишитесь
«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска
Вчера, 02:01
Антирейтинг худших районов опубликован в Новосибирске
Сегодня, 01:26
Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска
Вчера, 12:21
В отряд космонавтов России зачислили Эльчина Вахидова из Новосибирска
Вчера, 11:32
Поклонница шокировала новосибирца Никиту Кологривого необычным подарком
Вчера, 10:11
Куда съездить летом из Новосибирска: подборка лучших направлений поблизости
Вчера, 09:30
"