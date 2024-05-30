Во взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Новосибирске на допрос в здание областного Следственного комитета в четверг, 30 мая доставили независимого депутата Городского совета и недавнего претендента на кресло мэра города Игоря Украинцева.
По данным источника в правоохранительных органах, политика подозревают во взяточничестве, уголовное дело уже возбуждено.
В Следственном комитете региона задержание Украинцева пока не комментируют. Телефон самого депутата недоступен.
После того, как мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев, Игорь Украинцев заявил, что готов работать с новым градоначальником «плодотворно и конструктивно».