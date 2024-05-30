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Во взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева

Во взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева

30 мая 2024, 06:16
Фото: Горсовет Новосибирска
В Новосибирске на допрос в Следственный комитет доставили подозреваемого во взятке депутата Горсовета и недавнего кандидата в мэры Игоря Украинцева.

В Новосибирске на допрос в здание областного Следственного комитета в четверг, 30 мая доставили независимого депутата Городского совета и недавнего претендента на кресло мэра города Игоря Украинцева.

По данным источника в правоохранительных органах, политика подозревают во взяточничестве, уголовное дело уже возбуждено.

В Следственном комитете региона задержание Украинцева пока не комментируют. Телефон самого депутата недоступен.

После того, как мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев, Игорь Украинцев заявил, что готов работать с новым градоначальником «плодотворно и конструктивно».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Горсовет#Следственный комитет#Взятка#Допрос#Игорь Украинцев
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