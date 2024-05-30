Заморозки в Новосибирской области: в каких районах холоднее всего — карта

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
По данным гидрометцентра, в Усть-Тарке утром 30 мая похолодало до -5,1 градуса, в Венгерово до -4,2, в селе Убинское до -4,2, в Каргате до -3,5, в Искитиме до -2,2, а в Новосибирске до 0.
Холода сохранятся в Новосибирской области до конца мая. В соцсетях появилась карта с районами, где прохлада ощущается больше всего. Минусовые температуры сохраняются в северных районах. В южных — теплее всего.
При этом в МЧС новосибирцев предупреждали о холоде. Ведомство разослало сообщение, в котором говорится, что в некоторых районах области утром 30 и 31 мая похолодает до -5.
В мессенджерах огородников предупреждают, чтобы они приняли все меры для сохранения посадок, ведь к холодам никто не был готов.
По данным «Яндекс. Погоды», постепенно начнет теплеть с 1 июня, когда столбик термометра покажет +15 днем. Однако по ночам будет от +4 до +8.
При этом синоптики обещали снег с дождем 29 мая. В соседних областях, Кемеровской и Томской, зеленую траву засыпало снегом.