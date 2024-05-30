Заморозки в Новосибирской области: в каких районах холоднее всего — карта

По данным гидрометцентра, в Усть-Тарке утром 30 мая похолодало до -5,1 градуса, в Венгерово до -4,2, в селе Убинское до -4,2, в Каргате до -3,5, в Искитиме до -2,2, а в Новосибирске до 0.