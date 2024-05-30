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Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

В Новосибирске холодно

Заморозки в Новосибирской области: в каких районах холоднее всего — карта

30 мая 2024, 03:11
Фото: atas.info
В Новосибирске холодно

Заморозки до -5 будут держаться в Новосибирской области до конца мая

В Новосибирскую область в конце мая вернулись заморозки: в регионе похолодало до -5, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным гидрометцентра, в Усть-Тарке утром 30 мая похолодало до -5,1 градуса, в Венгерово до -4,2, в селе Убинское до -4,2, в Каргате до -3,5, в Искитиме до -2,2, а в Новосибирске до 0.

Холода сохранятся в Новосибирской области до конца мая. В соцсетях появилась карта с районами, где прохлада ощущается больше всего. Минусовые температуры сохраняются в северных районах. В южных — теплее всего.

При этом в МЧС новосибирцев предупреждали о холоде. Ведомство разослало сообщение, в котором говорится, что в некоторых районах области утром 30 и 31 мая похолодает до -5.

В мессенджерах огородников предупреждают, чтобы они приняли все меры для сохранения посадок, ведь к холодам никто не был готов.

Фото: МЧС

По данным «Яндекс. Погоды», постепенно начнет теплеть с 1 июня, когда столбик термометра покажет +15 днем. Однако по ночам будет от +4 до +8.

При этом синоптики обещали снег с дождем 29 мая. В соседних областях, Кемеровской и Томской, зеленую траву засыпало снегом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#МЧС#Заморозки#Дождь#Холод#Огород
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