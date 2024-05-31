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Берег разрушается

Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК

31 мая 2024, 02:04
Фото: atas.info
Берег разрушается

Контролировать ситуацию с разрушающимся берегом Обского моря начал Бастрыкин

В Новосибирской области постепенно разрушается берег Обского моря: ситуация заинтересовала СКР, сообщили в Информационном ведомстве.

За свои дачные участки беспокоятся жители села Ленинское. Их дома под угрозой из-за обрушения берега Обского водохранилища. По словам новосибирцев, местные власти никак не реагируют на ситуацию.

Теперь инцидент привлек внимание Следкома. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад с результатами.

Напомним, ранее мы показали завораживающие кадры, как оттаяло Обское море и как этому событию радовались горожане.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Обское море#Проверка#СК#Водохранилище#Берег
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