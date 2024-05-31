Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
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Updated Сегодня, 02:06
За свои дачные участки беспокоятся жители села Ленинское. Их дома под угрозой из-за обрушения берега Обского водохранилища. По словам новосибирцев, местные власти никак не реагируют на ситуацию.
Теперь инцидент привлек внимание Следкома. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад с результатами.
Напомним, ранее мы показали завораживающие кадры, как оттаяло Обское море и как этому событию радовались горожане.