Блогер из Новосибирска Дава поцеловал экс-возлюбленную Бузову спустя три года

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В очередном выпуске шоу «Сокровища императора» Давид Манукян и телезвезда Ольга Бузова вновь начали выяснять прошлые отношения. Бывшая возлюбленная блогера не может его отпустить.
Певица решила проверить свои чувства и поцеловала экс-бойфренда. Дава был не против поцелуя. Драма между партнерами не утихает до сих пор, хоть они и расстались три года назад.
«Я столько раз прогоняла это в своей голове. Я столько раз нуждалась в разговоре. Я давно хотела это сделать, мне нужно это, чтобы проверить свои чувства», — проговорила Бузова и вновь подпустила к себе бывшего.
Тот самый поцелуй зрители увидят 2 июня. А пока стало известно, что Ольга приедет в Новосибирск в День России 12 июня. Она исполнит на сцене свои зажигательные хиты.