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Долгожданный поцелуй звезд

Блогер из Новосибирска Дава поцеловал экс-возлюбленную Бузову спустя три года

31 мая 2024, 09:09
Фото: ТНТ
Долгожданный поцелуй звезд
Новосибирец Дава и Ольга Бузова соединились в поцелуе на телевизионном шоу, о чем сообщил телеканал ТНТ.

В очередном выпуске шоу «Сокровища императора» Давид Манукян и телезвезда Ольга Бузова вновь начали выяснять прошлые отношения. Бывшая возлюбленная блогера не может его отпустить.

Певица решила проверить свои чувства и поцеловала экс-бойфренда. Дава был не против поцелуя. Драма между партнерами не утихает до сих пор, хоть они и расстались три года назад.

«Я столько раз прогоняла это в своей голове. Я столько раз нуждалась в разговоре. Я давно хотела это сделать, мне нужно это, чтобы проверить свои чувства», — проговорила Бузова и вновь подпустила к себе бывшего.

Тот самый поцелуй зрители увидят 2 июня. А пока стало известно, что Ольга приедет в Новосибирск в День России 12 июня. Она исполнит на сцене свои зажигательные хиты.

Певица и бывшая блогера Давы Ольга Бузова прилетит в Новосибирск в День России
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу#Дава#Поцелуй#Ольга Бузова#Давид Манукян
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