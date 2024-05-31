Что делать, если взрослый сын не желает работать и жить отдельно

Как сообщает newia.ru, если речь идет о девушке, которая проживает с родителями, то это не вызывает такого общественного резонанса, как ситуация с великовозрастным сыном. Ведь мужчина — это будущий глава семьи, он непременно должен быть инициативным, работать, строить карьеру, но и самое главное — жить отдельно от родителей.