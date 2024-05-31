Что делать, если взрослый сын не желает работать и жить отдельно

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Как сообщает newia.ru, если речь идет о девушке, которая проживает с родителями, то это не вызывает такого общественного резонанса, как ситуация с великовозрастным сыном. Ведь мужчина — это будущий глава семьи, он непременно должен быть инициативным, работать, строить карьеру, но и самое главное — жить отдельно от родителей.
Если же проблемная ситуация на самом деле имеется и молодой человек не может найти работу, то лучше его поддержать и помочь найти вакансии.
Кроме того, если ваш ребенок привык жить в комфортных домашних условиях, постарайтесь донести до него необходимость отдельного проживания, если он не хочет потерять себя как личность. Предложите ему в этот период пожить в съемной квартире или комнате.
Подумайте, может быть, вы сами были гиперопекающими родителями и старались постоянно ограждать его от домашних дел. В данной ситуации необходимо разрушить его зону комфорта.
Мотивируйте ребенка быть самостоятельным, принимать собственные решения. Однако если добиться результатов все же не получится, следует обратиться к специалисту.