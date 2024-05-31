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Сибиряки вернулись домой в рамках обмена по формуле «75 на 75»

Двух новосибирцев вернули на родину из плена на Украине

31 мая 2024, 13:34
Фото: 1MI
Сибиряки вернулись домой в рамках обмена по формуле «75 на 75»
Под обмен пленными попали два жителя Барабинского района, сообщил местный депутат Константин Терещенко.

Двух жителей Барабинского района Новосибирской области, Евгения Тихомирова и Рамиля Вахитова обменяли на пленных бойцов ВСУ. По словам депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко, сибиряки не сдавались в плен добровольно, а были захвачены в ходе боя.

По данным Терещенко, оба мужчины чувствуют себя хорошо и не нуждаются в серьезной помощи медиков. В плену остаются еще трое барабинцев, подчеркивает депутат.

Жители Новосибирской области были возвращены в рамках очередной операции по обмену военнопленными между Украиной и Россией. В это раз она прошла по формуле «75 на 75». Всех освобожденных россиян в первую очередь доставят в Москву, где их обследуют военные медики и при необходимости, будут оказывать помощь в условиях стационара.

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