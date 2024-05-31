Двух новосибирцев вернули на родину из плена на Украине

Жители Новосибирской области были возвращены в рамках очередной операции по обмену военнопленными между Украиной и Россией. В это раз она прошла по формуле «75 на 75». Всех освобожденных россиян в первую очередь доставят в Москву, где их обследуют военные медики и при необходимости, будут оказывать помощь в условиях стационара.