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Чиновницу подозревают в махинациях с муниципальным имуществом

ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

31 мая 2024, 12:57
Фото: 1MI
Чиновницу подозревают в махинациях с муниципальным имуществом
Чиновницу подозревают в превышении полномочий, ее действия нанесли ущерб бюджету в несколько миллионов рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Краснозерского района Оксаны Семеновой. Ее подозревают в превышении полномочий «с причинением тяжких последствий». По версии следствия, Семенова забирала у местных коммерсантов муниципальное имущество, которое они арендовали и передавала его в одно общество с ограниченной ответственностью по заведомо заниженной стоимости.

Убытки районного бюджета оценивают в несколько миллионов рублей, говорится в сообщении Следственного комитета. Махинации Семеновой выявлены оперативниками ФСБ.

В феврале прошлого году Семенова уже была под подозрением в превышении должностных полномочий. В ее кабинете проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с жильем для многодетных семей. Однако в итоге под суд отдали заместителя Семеновой.

И сегодня суд в Новосибирске отправил в СИЗО на два месяца депутата горсовета Игоря Украинцева, которого подозревают во взяточничестве за покровительство одной из строительных компаний, в которой он ранее работал. Однако игроки строительного рынка полагают, что депутата поставили — деньги, которые он якобы получал за незаконную деятельность, официально перечислены на счет его ИП и предназначались для организации праздников.

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