ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

И сегодня суд в Новосибирске отправил в СИЗО на два месяца депутата горсовета Игоря Украинцева, которого подозревают во взяточничестве за покровительство одной из строительных компаний, в которой он ранее работал. Однако игроки строительного рынка полагают, что депутата поставили — деньги, которые он якобы получал за незаконную деятельность, официально перечислены на счет его ИП и предназначались для организации праздников.