ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Краснозерского района Оксаны Семеновой. Ее подозревают в превышении полномочий «с причинением тяжких последствий». По версии следствия, Семенова забирала у местных коммерсантов муниципальное имущество, которое они арендовали и передавала его в одно общество с ограниченной ответственностью по заведомо заниженной стоимости.
Убытки районного бюджета оценивают в несколько миллионов рублей, говорится в сообщении Следственного комитета. Махинации Семеновой выявлены оперативниками ФСБ.
И сегодня суд в Новосибирске отправил в СИЗО на два месяца депутата горсовета Игоря Украинцева, которого подозревают во взяточничестве за покровительство одной из строительных компаний, в которой он ранее работал. Однако игроки строительного рынка полагают, что депутата поставили — деньги, которые он якобы получал за незаконную деятельность, официально перечислены на счет его ИП и предназначались для организации праздников.