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Published Сегодня, 03:25

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Сколько будут отдыхать россияне

Как новосибирцы будут отдыхать в июне 2024 — подробный календарь

31 мая 2024, 03:25
Фото: 1MI
Сколько будут отдыхать россияне
После длительных майских выходных новосибирцы задают вопрос, как будем отдыхать в июне 2024: рассказываем, будет ли короткая неделя в первый месяц лета.

Благодаря майским праздникам в России было целых две сокращенных недели. Летом россиянам тоже хочется отдыхать. Однако длинных выходных в июне ждать не стоит.

12 июня в стране отмечается День России, поэтому у новосибирцев появляется выходной среди недели. Он выпадает на среду.

Еще одним приятным бонусом станет то, что 11 июня будет сокращенный рабочий день, в преддверии праздника. Многие организации заканчивают свою работу на час раньше. Но касается это не всех. Например, есть профессии, которые попадают под исключение: это медицинская сфера, общественный транспорт, СМИ и другие важные специалисты.

Так отдыхают в РоссииТак отдыхают в России
Так отдыхают в России
Фото: www.consultant.ru
Ждете длительных выходных?
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Праздник#Отдых#Выходные#Календарь#День России#Опросы
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