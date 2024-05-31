Как новосибирцы будут отдыхать в июне 2024 — подробный календарь
31 мая 2024, 03:25
Фото: 1MI
Сколько будут отдыхать россияне
После длительных майских выходных новосибирцы задают вопрос, как будем отдыхать в июне 2024: рассказываем, будет ли короткая неделя в первый месяц лета.
Благодаря майским праздникам в России было целых две сокращенных недели. Летом россиянам тоже хочется отдыхать. Однако длинных выходных в июне ждать не стоит.
12 июня в стране отмечается День России, поэтому у новосибирцев появляется выходной среди недели. Он выпадает на среду.
Еще одним приятным бонусом станет то, что 11 июня будет сокращенный рабочий день, в преддверии праздника. Многие организации заканчивают свою работу на час раньше. Но касается это не всех. Например, есть профессии, которые попадают под исключение: это медицинская сфера, общественный транспорт, СМИ и другие важные специалисты.