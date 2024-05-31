Как новосибирцы будут отдыхать в июне 2024 — подробный календарь

Еще одним приятным бонусом станет то, что 11 июня будет сокращенный рабочий день, в преддверии праздника. Многие организации заканчивают свою работу на час раньше. Но касается это не всех. Например, есть профессии, которые попадают под исключение: это медицинская сфера, общественный транспорт, СМИ и другие важные специалисты.