atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Когда ждать тепло

Когда вернется тепло после майских заморозков: прогноз на 1 и 2 июня в Новосибирске

31 мая 2024, 02:37
Фото: atas.info
Когда ждать тепло

Стал известен прогноз погоды на 1 и 2 июня в Новосибирске

Новосибирцы с нетерпением ждут выходные и надеются на теплую погоду, ведь в области уже какой день сохраняются приличные заморозки: изучаем прогноз на 1 и 2 июня.

Западно-Сибирский гидрометцентр обещает похолодание в ночное время: до +3…+5 в первый день лета. В дневное время воздух прогреется до +14…+16. Без осадков, со слабым ветром. А вот 2 июня будет +6…+8 ночью и +16…+18 днем. Без осадков.

Фото: www.meteo-nso.ru

По данным сайта Gismeteo, в регионе в ночь на 1 июня будет +3, затем, в дневное время, столбик термометра покажет +15. В ночь на 2 июня похолодает до +5, а в дневное время ожидается +18. Осадков не предвидится.

Фото: gismeteo

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует 1 июня +7 ночью и +15 днем. Будет ясно, без осадков. Воскресенье станет самым теплым днем, когда потеплеет до +19. Также дождей не предвидится.

Напомним, что ранее синоптики обещали снег в конце мая. В регионе сильно похолодало и целую неделю шел дождь. Сейчас огородники очень переживают за свой урожай, поэтому так сильно жаждут тепло.

Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Какое лето стало самым жарким за 2000 летДождь и холод — не помеха: новосибирцы ведрами собирают грибы в конце мая
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Выходные#Погода в выходные#Холод
Подпишитесь
Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК
Сегодня, 02:04
Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Сегодня, 01:49
Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии
Сегодня, 01:33
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
Вчера, 12:16
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 09:56
169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске
Вчера, 09:14
"