Когда вернется тепло после майских заморозков: прогноз на 1 и 2 июня в Новосибирске

Западно-Сибирский гидрометцентр обещает похолодание в ночное время: до +3…+5 в первый день лета. В дневное время воздух прогреется до +14…+16. Без осадков, со слабым ветром. А вот 2 июня будет +6…+8 ночью и +16…+18 днем. Без осадков.