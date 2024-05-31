Когда вернется тепло после майских заморозков: прогноз на 1 и 2 июня в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Западно-Сибирский гидрометцентр обещает похолодание в ночное время: до +3…+5 в первый день лета. В дневное время воздух прогреется до +14…+16. Без осадков, со слабым ветром. А вот 2 июня будет +6…+8 ночью и +16…+18 днем. Без осадков.
По данным сайта Gismeteo, в регионе в ночь на 1 июня будет +3, затем, в дневное время, столбик термометра покажет +15. В ночь на 2 июня похолодает до +5, а в дневное время ожидается +18. Осадков не предвидится.
Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует 1 июня +7 ночью и +15 днем. Будет ясно, без осадков. Воскресенье станет самым теплым днем, когда потеплеет до +19. Также дождей не предвидится.
Напомним, что ранее синоптики обещали снег в конце мая. В регионе сильно похолодало и целую неделю шел дождь. Сейчас огородники очень переживают за свой урожай, поэтому так сильно жаждут тепло.