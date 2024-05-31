Мать пошла под суд за убийство новорожденной дочери в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
В Новосибирской области в суд передано громкое уголовное дело жительницы Болотнинского района, убившей свою только что родившуюся дочь. 34-летнюю женщину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за убийство новорожденного ребенка.
Напомним, 11 марта на веранде частного дома в селе Светлая Поляна было найдено тело младенца. В убийстве собственного ребенка заподозрили хозяйку дома Юлию Ш, позже ей предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.
Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.