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Мать пошла под суд за убийство новорожденной дочери в Новосибирской области

Мать пошла под суд за убийство новорожденной дочери в Новосибирской области

31 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI
В Новосибирской области дело об убийстве новорожденной дочери 34-летней женщиной передано в суд, следует из сообщения областного Следственного комитета.

В Новосибирской области в суд передано громкое уголовное дело жительницы Болотнинского района, убившей свою только что родившуюся дочь. 34-летнюю женщину будут судить по статье, подразумевающей ответственность за убийство новорожденного ребенка.

Напомним, 11 марта на веранде частного дома в селе Светлая Поляна было найдено тело младенца. В убийстве собственного ребенка заподозрили хозяйку дома Юлию Ш, позже ей предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Новорожденный
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