«Многие плакали»: новосибирские школьники пожаловались Мизулиной на ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На днях в Новосибирской области школьники писали ЕГЭ по Русскому языку. Мать ученицы 11-го класса Краснообской гимназии написала жалобу главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В сообщении она указала на сложный вариант ЕГЭ, который попался ее дочери. Речь идет о текстах для сочинения, где нужно было выявить главную проблему и привести аргументы.
По словам родительницы, многие школьники не смогли справиться с этой задачей, так как в тексте не было определенной проблемы, а фрагментов там было несколько, которые соединили в одну тему, тем самым получился «винегрет». Большинство школьников жалуются на вариант с текстом Валентина Распутина.
Сибирячка же не понимает, почему одним ученикам достаются легкие тесты, а другим в десять раз сложнее.
«Кто решает какие тексты выдавать детям на ЕГЭ? Почему разный уровень сложности. Я думаю что не все преподаватели справятся с этим вариантом ЕГЭ», — пишет родительница.
Мизулиной приходят десятки жалоб из разных уголков России. Все выпускники сетуют, что в 2024 году экзамен был невероятно сложный. «Повалились» даже отличники.
«Судя по всему, на ЕГЭ по русскому „срезали“ отличников и медалистов. Вопрос только один у всех — что делать?», — задается вопросом Екатерина Мизулина, прикрепляя различные жалобы.
На просторах интернета удалось найти различные отзывы после сдачи экзамена по русскому. Многие дети плакали. Ученики и родители додумывают, что не зря в России детям разрешили пересдавать ЕГЭ этим летом.
«Мы до сих пор в себя прийти не можем»;
«Вчера был очень сложный экзамен! В растерянности были даже потенциальные медалисты. Многие плакали. Гайки закрутили по самое не могу. И не просто так придумали пересдачу в июле. В общем оптимизма нет совсем»;
«Да, мой сын технарь тоже пришел домой после экзамена недовольный тем, как смог понять и раскрыть тему. Впервые вижу сына таким. Готов уже почти пересдавать русский»;
«У меня дочь расстроилась, экзамен для нее оказался очень сложный. На такой уровень сложности вообще не рассчитывали. Текс очень странный. Такого бредового текста не встречали ни разу. Учитель русского языка тоже была в шоке от текста. Тексты считаю были не равноценны»;