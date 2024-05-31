«Многие плакали»: новосибирские школьники пожаловались Мизулиной на ЕГЭ

По словам родительницы, многие школьники не смогли справиться с этой задачей, так как в тексте не было определенной проблемы, а фрагментов там было несколько, которые соединили в одну тему, тем самым получился «винегрет». Большинство школьников жалуются на вариант с текстом Валентина Распутина.