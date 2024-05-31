Названы июньские выплаты для семей с детьми в Новосибирской области

Кроме маткапитала в Новосибирской области полагаются следующие выплаты «на детей»: разовая выплата по рождению ребенка, зависящая от величины зарплаты или стипендии женщины, пособие на новорожденного, в регионе оно равняется 29 тысячам рублей. После рождения ребенка женщина получает право на пособие в 40% от ее средней зарплаты. Неработающие мамы получают от государства 11 072 рубля в месяц. Эти деньги будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится полтора года.