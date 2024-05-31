Названы июньские выплаты для семей с детьми в Новосибирской области

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Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Новосибирской области сначала 2024 года семьи с детьми получили более 16 миллиардов рублей в качестве выплат и пособий. Право на выплаты имеют около 270 тысяч несовершеннолетних и беременных женщин, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Самая популярная выплата в Новосибирской области — это материнский капитал. С начала года его получили уже 4,6 тысяч семей. В СФР напомнили, что с декабря его сумма увеличена: на первого ребенка выплачивают 630 380 рублей, на второго и последующего ребенка полагается выплата в 833 024 рубля, если первая выплата не была получена.
В обратном случае выплата составит 202 643 рубля.
Кроме маткапитала в Новосибирской области полагаются следующие выплаты «на детей»: разовая выплата по рождению ребенка, зависящая от величины зарплаты или стипендии женщины, пособие на новорожденного, в регионе оно равняется 29 тысячам рублей. После рождения ребенка женщина получает право на пособие в 40% от ее средней зарплаты. Неработающие мамы получают от государства 11 072 рубля в месяц. Эти деньги будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится полтора года.
Семьи, в которых доход на человека не больше двух областных прожиточных минимумов, могут претендовать на пособие из маткапитала — в Новосибирской области это 15 871 рублей в месяц.
Беременные женщины и мамы с детьми до 17 лет могут получать пособие, если доход на человека не больше прожиточного минимума в регионе. Кроме того, сотрудники СФР обратят внимание и на имеющееся имущество семьи. Будущие мамы при соблюдении всех условий получат 16 696 рублей, а на ребенка предоставят 15 871 рубль в месяц.
Семья, усыновившая ребенка, единовременно получит 29 525 рублей. Если ребенок — инвалид, либо он старше 8 лет, либо семья усыновляет братьев и сестер, выплата составит уже 225 596 рублей.
Беременной супруге призывника или мобилизованного мужчины полагается 46 756 рублей, но беременность должна быть больше 180 дней. Дети призванных или мобилизованных жителей Новосибирской области в месяц получат 20 038 рублей.