Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный

Здание будет четырехэтажным. Его примерная площадь по проекту — 20 тысяч квадратов. Также для учеников сделают стадион, поле для футбола, дорожки, площадки для волейбола и баскетбола. Внутри определят места для мастерских, лабораторий для опытов и большого актового зала, который сможет принять 540 человек. Кроме того, для детей сделают два спортзала.