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Школу построят через пару лет

Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный

31 мая 2024, 06:26
Фото: 1MI
Школу построят через пару лет

Новую школу за 2 млрд построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный

В Новосибирске появится новая школа: аукцион проводят на сайте госзакупок.

Микрорайон Клюквенный расположен между новосибирскими микрорайонами Родники и Снегири. Там решили возвести школу на 1100 мест. Сейчас идет поиск подрядчика, который будет заниматься строительством объекта. За работы готовы заплатить почти 1,95 млрд рублей.

Будущее учебное заведение сможет принять 400 младшеклассников, 500 учеников 5-9-х классов и 200 в 10-11 классах. Всего там смогут получить знания 44 класса.

Здание будет четырехэтажным. Его примерная площадь по проекту — 20 тысяч квадратов. Также для учеников сделают стадион, поле для футбола, дорожки, площадки для волейбола и баскетбола. Внутри определят места для мастерских, лабораторий для опытов и большого актового зала, который сможет принять 540 человек. Кроме того, для детей сделают два спортзала.

Заказчиком работ выступает «Агентство развития жилищного строительства НСО». Итоги торгов подведут 17 июня. Строительство школы планируется завершить до весны 2027 года.

Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Строительство#Госзакупки#Подрядчик
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