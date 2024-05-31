Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Микрорайон Клюквенный расположен между новосибирскими микрорайонами Родники и Снегири. Там решили возвести школу на 1100 мест. Сейчас идет поиск подрядчика, который будет заниматься строительством объекта. За работы готовы заплатить почти 1,95 млрд рублей.
Будущее учебное заведение сможет принять 400 младшеклассников, 500 учеников 5-9-х классов и 200 в 10-11 классах. Всего там смогут получить знания 44 класса.
Заказчиком работ выступает «Агентство развития жилищного строительства НСО». Итоги торгов подведут 17 июня. Строительство школы планируется завершить до весны 2027 года.