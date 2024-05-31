Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Игоря Украинцева поместили в СИЗО

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Новосибирске арестован и помещен в СИЗО независимый депутат Горсовета и экс-кандидат в мэры Игорь Украинцев, его подозревают во получении взяток на общую сумму около трех миллионов рублей от одного из застройщиков столицы Сибири.
По версии следствия, за эти деньги политик обещал не передавать в СМИ некий компромат, а также учитывать интересы застройщика при обсуждении Городским советом вопросов, касающихся строительной сферы в Новосибирске.
В следственном изоляторе Игорь Украинцев пробудет до 29 июля, уточнили в Следственном комитете.