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Обвиняемому во взятке новосибирскому депутату Украинцеву избрали меру пресечения

Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Игоря Украинцева поместили в СИЗО

31 мая 2024, 07:03
Фото: Горсовет Новосибирска

Обвиняемому во взятке новосибирскому депутату Украинцеву избрали меру пресечения

Депутат Горсовета Новосибирска и бывший кандидат в мэры Игорь Украинцев арестован по подозрению в получении взяток от одного из местных застройщиков, сообщили в Следкоме региона.

В Новосибирске арестован и помещен в СИЗО независимый депутат Горсовета и экс-кандидат в мэры Игорь Украинцев, его подозревают во получении взяток на общую сумму около трех миллионов рублей от одного из застройщиков столицы Сибири.

По версии следствия, за эти деньги политик обещал не передавать в СМИ некий компромат, а также учитывать интересы застройщика при обсуждении Городским советом вопросов, касающихся строительной сферы в Новосибирске.

В следственном изоляторе Игорь Украинцев пробудет до 29 июля, уточнили в Следственном комитете.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Арест#Взятки#Следствие#Игорь Украинцев
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