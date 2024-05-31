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Помочившегося на Вечный огонь тувинца отправили в колонию в Новосибирске

Помочившегося на Вечный огонь тувинца отправили в колонию в Новосибирске

31 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
В Новосибирске суд отправил 21-летнего приезжего из Тувы в колонию за осквернение Вечного огня на Монументе Славы, сообщили в региональной прокуратуре.

В Новосибирске областной суд на 1 год и 8 месяцев отправит в колонию жителя Тувы, который в пьяном виде помочился на Вечный огонь на Монументе Славы на улице Станиславского в Ленинском районе. Шокирующий случай произошел в ночь на 23 ноября минувшего года, действия парня, которому на момент совершения преступления исполнился 21 год, видели несколько человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, перед своим поступком парень изрядно выпил, и в таком состоянии не придумал ничего лучше, чем справить нужду на памятник. Но этого ему показалось мало: свидетели затем рассказали полицейским, что после этого он зачем-то поплевал в чашу Вечного огня и бросил туда несколько мелких монет.

До суда обвиняемый находился в следственном изоляторе. В итоге обвинение ему было предъявлено по статье, подразумевающей ответственность за осквернение символов воинской славы России, сделанное публично.

Наказание парень будет отбывать в колонии общего режима.

Монумент Славы в Новосибирске довольно часто попадает в новостную ленту. Не так давно горожане возмутились планами мэрии установить недалеко от памятного места детскую площадку. В то же время городские власти уже несколько лет игнорируют жалобы новосибирцев на работающее в 150 метрах от памятника кафе.

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#Юрий Фомиченко
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