Помочившегося на Вечный огонь тувинца отправили в колонию в Новосибирске

Напомним, перед своим поступком парень изрядно выпил, и в таком состоянии не придумал ничего лучше, чем справить нужду на памятник. Но этого ему показалось мало: свидетели затем рассказали полицейским, что после этого он зачем-то поплевал в чашу Вечного огня и бросил туда несколько мелких монет.