Помочившегося на Вечный огонь тувинца отправили в колонию в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Новосибирске областной суд на 1 год и 8 месяцев отправит в колонию жителя Тувы, который в пьяном виде помочился на Вечный огонь на Монументе Славы на улице Станиславского в Ленинском районе. Шокирующий случай произошел в ночь на 23 ноября минувшего года, действия парня, которому на момент совершения преступления исполнился 21 год, видели несколько человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, перед своим поступком парень изрядно выпил, и в таком состоянии не придумал ничего лучше, чем справить нужду на памятник. Но этого ему показалось мало: свидетели затем рассказали полицейским, что после этого он зачем-то поплевал в чашу Вечного огня и бросил туда несколько мелких монет.
До суда обвиняемый находился в следственном изоляторе. В итоге обвинение ему было предъявлено по статье, подразумевающей ответственность за осквернение символов воинской славы России, сделанное публично.
Наказание парень будет отбывать в колонии общего режима.
Монумент Славы в Новосибирске довольно часто попадает в новостную ленту. Не так давно горожане возмутились планами мэрии установить недалеко от памятного места детскую площадку. В то же время городские власти уже несколько лет игнорируют жалобы новосибирцев на работающее в 150 метрах от памятника кафе.