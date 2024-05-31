Пьяный новосибирец угнал автомобиль в День всех влюбленных и загремел в тюрьму

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Все случилось в День всех влюбленных, 14 февраля 2024 года. Житель Новосибирска выпивал алкоголь и к нему пришло в голову угнать автомобиль Toyota Corona своего знакомого. Его остановили сотрудники ГАИ.
Примечательно, но водитель попадался на пьяной езде уже не раз. Было возбуждено два дела по факту угона и повторной езды в нетрезвом виде.
Суд назначил подсудимому 1 год и 9 месяцев колонии. Также сибиряка лишили водительских прав на пять лет. Его взяли под стражу в зале суда.