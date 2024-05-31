С места смертельного ДТП убежал горе-водитель в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Утром 31 мая автомобилист на машине «ВАЗ» ехал по дороге «Евсино — Новолокти». В один момент он слетел с проезжей части и машина перевернулась. В салоне сидела 47-летняя пассажирка. Пострадавшая погибла на месте.
Водитель сбежал с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГАИ. На месте работают следователи и инспекторы. Всех очевидцев аварии также просят сообщить любую информацию по номеру 112.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в центре Новосибирска пострадали три человека, попав в дорожно-транспортное происшествие. За рулем сидел водитель без прав.