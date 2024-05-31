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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Погибла женщина

С места смертельного ДТП убежал горе-водитель в Новосибирской области

31 мая 2024, 08:21
Фото: ГАИ
Погибла женщина
Авария со смертельным исходом случилась в Искитимском районе Новосибирской области, подробности сообщили в Госавтоинспекции.

Утром 31 мая автомобилист на машине «ВАЗ» ехал по дороге «Евсино — Новолокти». В один момент он слетел с проезжей части и машина перевернулась. В салоне сидела 47-летняя пассажирка. Пострадавшая погибла на месте.

Водитель сбежал с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГАИ. На месте работают следователи и инспекторы. Всех очевидцев аварии также просят сообщить любую информацию по номеру 112.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в центре Новосибирска пострадали три человека, попав в дорожно-транспортное происшествие. За рулем сидел водитель без прав.

Три человека пострадали в ДТП в Новосибирске — за рулем сидел водитель без прав
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Искитимский район#18+
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